FontinaMI 2025: la Fontina Dop protagonista nei ristoranti milanesi

Torna l'evento che porta la Fontina Dop nell'alta ristorazione milanese, dal 10 al 23 febbraio 2025. Si tratta della quarta edizione della manifestazione, promossa dal Consorzio Produttori e Tutela della Dop. I dodici ristoranti milanesi coinvolti, tra new entry e veterani della manifestazione, ma con una novità: gli chef saranno chiamati a cimentarsi con una delle tre nuove tipologie di Fontina Dop.

La Fontina Dop torna protagonista a Milano

La formula della manifestazione non cambia: i dodici locali milanesi, tra ristoranti tradizionali e quelli noti anche per la proposta aperitivo, proporranno in carta un piatto creato appositamente per “FontinaMI” con una delle tre tipologie di Fontina Dop e offriranno in omaggio, ai clienti che sceglieranno quel piatto, un'entrée davvero speciale: un amuse-bouche, anch'esso inedito, affiancato da un assaggio di Fontina in purezza. Per partecipare all'evento “FontinaMI” occorre prenotare il proprio tavolo contattando direttamente i locali aderenti.

Ecco l'elenco dei partecipanti:

Bottega Lucia - Via Ravizza, 4 (novità)

Riccardo Onni (maître e socio) realizzerà un piatto inedito a base di “Fontina Dop Alpeggio”

Lo chef Eugenio Boer realizzerà un piatto inedito a base di “Fontina Dop Alpeggio”

Lo chef Mina Nassif realizzerà un piatto inedito a base di “Fontina Dop”

Lo chef Daniel Canzian realizzerà un piatto inedito a base di “Fontina Dop”

Lo chef e patron Andrea Provenzani realizzerà un piatto inedito a base di “Fontina Dop Lunga Stagionatura”

Lo chef Tommaso Arrigoni realizzerà un piatto inedito a base di “Fontina Dop Lunga Stagionatura”

Lo chef Francesco Iob realizzerà un piatto inedito a base di “Fontina Dop Alpeggio”

Lo chef Vittorio Ronchi realizzerà un piatto inedito a base di “Fontina Dop Alpeggio”

Lo chef Cesare Battisti realizzerà un piatto inedito a base di “Fontina Dop Lunga Stagionatura”

Lo chef Enrico Ferrari realizzerà un piatto inedito a base di “Fontina Dop”

Lo chef Alassane Diop realizzerà un piatto inedito a base di “Fontina Dop Lunga Stagionatura”

Di Emanuela T. Cavalca

© Riproduzione riservata