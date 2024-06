Street Food Festival a Pisogne: weekend di gusto e divertimento sul lago di Iseo

Dal 12 al 14 luglio 2024, Piazza Alpini e Lungolago Tempini a Pisogne (Bs) si trasformeranno in un paradiso per gli amanti del cibo di strada, con un'ampia varietà di food truck che proporranno specialità da tutta Italia e dal mondo grazie alla settima tappa dello Street Food Festival in collaborazione con Warsteiner.

Street Food Festival a Pisogne

Hamburger, panini gourmet, cucina tradizionale pugliese, rosticceria siciliana, club sandwich, pastrami, philly cheese steak, gnocco fritto, churros, gastronomia romana e tanto altro ancora: ce n'è per tutti i gusti! Non mancheranno opzioni gluten free, come cibo messicano, arrosticini, chicken wings, ribs e piatti a base di tartufo. Il tutto accompagnato da ottime birre Warsteiner e Ryeriver.

Un'occasione imperdibile per gustare del buon cibo in compagnia, immersi nello splendido scenario del lago d'Iseo e della pittoresca cittadina di Pisogne, ricca di tesori artistici come la chiesa di Santa Maria in Silvis e la chiesa di Santa Maria della Neve. L'evento sarà allietato da musica live, un'area dedicata ai bambini con laboratori e animazione e tante altre sorprese.

