Al Bewaller Hof arriva il “Pranzo del Ringraziamento” della Val d'Ega

Il 6 ottobre, il Bewaller Hof di Ega (Bz) ospiterà un evento culinario di eccezione: l'Eggentaler Erntedank Kuchl, il Pranzo del Ringraziamento della Val d'Ega, una manifestazione che celebra l'eccellenza della cucina regionale attraverso l'alleanza a chilometro zero di Eggental Taste Local. Il menu sarà realizzato grazie alla creatività e alla maestria di tre chef di fama - Kurt Resch, Reinhard Daverda e Philip Lochmann - che porteranno in tavola piatti che non solo esaltano i sapori locali, ma rappresentano anche un esempio di sostenibilità e collaborazione.

I prodotti della Val d'Ega saranno i protagonisti dell'Eggentaler Erntedank Kuchl

Il progetto Eggental Taste Local, premiato recentemente con il riconoscimento “Il turismo incontra l'agricoltura” della provincia di Bolzano e del Land Tirolo, è alla base di questo evento. Lanciato nel 2022, promuove la cooperazione tra agricoltori e ristoratori/albergatori della Val d'Ega. Gli agricoltori della zona vendono direttamente agli hotel e ai ristoranti locali l'intero raccolto di ortaggi e uova, favorendo uno scambio trasparente e una collaborazione attiva tra i diversi attori della filiera.

Utilizzando il 99% degli ingredienti forniti dai produttori partecipanti a Eggental Taste Local, e avvalendosi della competenza degli chef stellati, l'Eggentaler Erntedank Kuchl offre un pranzo esclusivo al prezzo contenuto di 70 euro a persona. Il menu dell'evento sarà accompagnato da una selezione di vini delle aziende vinicole Pitzner e Gojer e da un'atmosfera jazz che arricchirà l'esperienza gastronomica.

Per maggiori informazioni, visita questo link!

© Riproduzione riservata