Palazzo di Varignana: un settembre all'insegna del vino e del benessere

Il Palazzo di Varignana, immerso nella suggestiva cornice dei colli bolognesi, invita gli appassionati di vino e benessere a vivere un settembre indimenticabile. Un ricco programma di eventi, che culminerà con la "Cantina in Festa", offrirà l'opportunità di immergersi nel mondo della viticoltura e di gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Palazzo di Varignana: un settembre ricco di appuntamenti

Il programma di iniziative è ricco di momenti e temi diversi, e, come detto, avrà il suo evento principale domenica 15 settembre con l’iniziativa “Cantina in Festa - Speciale Vendemmia”, che prevede la possibilità di vendemmiare la vigna alle 10.00 e alle 17.00, per poi rilassarsi con degustazioni e assaggi di prodotti della terra.

Il cuore pulsante delle iniziative sarà la vendemmia, un'esperienza unica che permetterà ai partecipanti di raccogliere l'uva direttamente dai vigneti e di scoprire i segreti della vinificazione. A seguire, degustazioni guidate faranno scoprire le etichette di Palazzo di Varignana, dai classici metodo classico ai rossi corposi, il tutto accompagnato da una selezione di prodotti locali.

Il vino non è solo da bere, ma anche da vivere sulla pelle. Il Palazzo di Varignana propone un trattamento viso al Sangiovese, un vero e proprio rituale di bellezza che sfrutta le proprietà antiossidanti e rigeneranti di questo nobile vitigno.

Oltre alle degustazioni e ai trattamenti benessere, il programma prevede anche passeggiate tra i vigneti, visite guidate alla cantina e momenti di convivialità. Il ristorante Il Grifone, infine, delizierà i palati con un menu degustazione dedicato al vino, creato dallo chef Francesco Manograsso.

