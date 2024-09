Nutrition & Longevity Festival: l'evento dedicato alla salute e al benessere a 360°

Nutrizione e sport cambiano la vita. È questa la filosofia che sta alla base del Nutrition & Longevity Festival, ideato e realizzato della Fondazione Valter Longo, che quest'anno, alla sua seconda edizione, si svolgerà a Cervia (Ra), al Fantini Club il 14 e 15 settembre. L'evento è organizzato dalla Fondazione Valter Longo Onlus, che nasce nel 2017 per volere del professor Valter Longo con la missione di offrire a tutti l'opportunità di una vita lunga e in salute grazie a uno stile di vita equilibrato, sana alimentazione ed esercizio fisico, fondandosi su solidi dati scientifici e un lungo lavoro di ricerca.

Il Fantini Club di Cervia (Ra) ospiterà la 2ª edizione del Nutrition and Longevity Festival

«Ho fortemente desiderato portare questo evento in Emilia-Romagna e in particolare al Fantini Club - spiega Claudio Fantini, ceo del beach club di Cervia - da anni portiamo avanti un progetto che ben si sposa con la missione del professor Longo. Promuoviamo uno stile di vita attiva, che ha al centro il benessere globale della persona, partendo dallo sport come componente fondamentale, affiancato da una sana alimentazione, relax e divertimento. Come operatori del turismo, inoltre, siamo sempre alla ricerca di nuovi contenuti che ci permettano di stimolare le persone a sceglierci per le loro vacanze, e questo evento è senza dubbio un contenuto di grande qualità».

Sono cinque i pilastri su cui si fonda la filosofia alla base del modello di vacanza promosso da Fantini Club: movimento (be active), relax (be relaxed), alimentazione sana (be healthy), divertimento (be positive) e sostenibilità (be sustainable). Il Nutrition & Longevity Festival è un'opportunità di trasformazione e condivisione, con l'obiettivo di educare e sensibilizzare i partecipanti e offrire loro strumenti semplici, pratici e di facile attuazione al fine di vivere una vita lunga e in salute. È un'iniziativa che si inserisce pienamente negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite, contribuendo a diffondere una "cultura della longevità" basata su salute, sostenibilità, inclusione e solidarietà.

