Marilyn Manson in concerto a Milano: il ritorno del reverendo del Rock

Sei anni di attesa, ma finalmente Marilyn Manson è pronto a tornare in Italia con la sua inconfondibile energia. L'Alcatraz di Milano sarà la cornice per l'unico appuntamento italiano del suo tour europeo, in programma l'11 febbraio. Il tour segna il grande ritorno della rockstar in Europa, dopo un'assenza dal 2018. Manson, icona controversa e geniale della scena musicale mondiale, presenterà il nuovo singolo "As Sick As The Secrets Within", una testimonianza del suo eterno spirito ribelle.

Marilyn Manson in concerto a Milano

Con il mix di teatralità e suoni disturbanti che ha reso leggendari i suoi live, questo spettacolo sarà un'esperienza imperdibile. I fan italiani possono già accaparrarsi i biglietti su MC2Live.it e Vivaticket.com. La serata sarà impreziosita da scenografie di impatto, successi storici e una performance che promette di lasciare il pubblico senza fiato. E per i nostalgici? Brani iconici come "The Beautiful People" o "Sweet Dreams" saranno probabilmente tra i protagonisti della setlist. Con Radiofreccia come partner ufficiale, l'evento diventa un'occasione unica per vivere l'essenza più pura e viscerale del rock.

