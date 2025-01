Albergatore Day 2025: il futuro del turismo in scena a Roma

Mercoledì 29 gennaio, il Palazzo dei Congressi di Roma sarà il palcoscenico della 21ª edizione dell’Albergatore Day, l’evento annuale organizzato da Federalberghi Roma, punto di riferimento per il settore turistico nella Capitale. L’edizione 2025 si preannuncia particolarmente significativa, in vista delle sfide e opportunità offerte dal prossimo Giubileo. La manifestazione sarà inaugurata dai saluti istituzionali del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A seguire, una Tavola Rotonda dal titolo “Il Giubileo come spartiacque per i prossimi 10 anni” approfondirà le strategie per garantire prosperità al settore turistico e per evitare possibili criticità.

La discussione sarà suddivisa in due momenti. La prima parte, dedicata allo scenario nazionale, vedrà la partecipazione di Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, e del ministro del Turismo Daniela Santanché, che interverrà in videoconferenza da una missione all’estero. La seconda parte, incentrata sullo scenario territoriale, avrà come protagonisti, oltre a Roscioli, Pier Andrea Chevallard, presidente di Confcommercio Roma, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, turismo, sport e moda di Roma Capitale, ed Elena Palazzo, assessore al Turismo e alla sostenibilità della Regione Lazio. Il dibattito sarà moderato da Andrea Pancani, vicedirettore di LA7.

Nel pomeriggio, l’incontro intitolato “Una finestra sul futuro: forecast 2025 e prospettive post Giubileo” metterà in evidenza analisi e previsioni per il comparto turistico nei prossimi mesi. Esperti di settore, tra cui Diego Giannone (Aeroporti di Roma), Antonio Laveneziana (AirBnb), Alberto Yates (Booking.com), Marco Sprizzi (Expedia) e Alina Minut (STR), discuteranno delle tendenze relative a prenotazioni, tariffe e flussi turistici. L’evento sarà moderato da Gianluca De Gaetano, direttore di Federalberghi Roma.

Quest’anno, l’Albergatore Day vedrà la partecipazione di oltre 90 aziende sponsor, con UniCredit come main sponsor. Per la prima volta, anche le catene alberghiere in franchising saranno presenti come espositori. Inoltre, il format B2B sarà rafforzato grazie a sessioni di Business Speed Date, che favoriranno l’incontro tra fornitori e albergatori.

