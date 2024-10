Nel 2025 arriva Tivoli Kopke Porto Gaia, l'hotel che promette lusso e vino

Tivoli Hotels & Resorts continua a crescere nel suo paese d’origine, il Portogallo, con l’annuncio dell’imminente apertura del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel. Situato sulla riva meridionale del fiume Douro, a Vila Nova de Gaia, il nuovo hotel promette di offrire un’esperienza di lusso senza pari con vista panoramica sulla storica città di Porto. L’inaugurazione è prevista per l’inizio del 2025.

Il rendering di Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel

Attualmente in fase di costruzione, il Tivoli Kopke punta a stabilire nuovi standard di ospitalità nel Nord del Portogallo, unendo il prestigio di Tivoli con l’eredità della storica casa vinicola Kopke, la più antica produttrice di vino Porto al mondo, fondata nel 1638. «Con una posizione meravigliosa e privilegiata, questa struttura offrirà servizi eccezionali sia agli ospiti business che a quelli leisure», ha affermato Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels, società madre di Tivoli.

Con 150 camere, tra cui dieci suite, il nuovo hotel offrirà due ristoranti, tre bar, due piscine e un centro fitness. Gli ospiti potranno anche approfittare di strutture per eventi completamente attrezzate, con sei sale riunioni e ampi giardini per celebrare occasioni speciali. Una Tivoli Spa esclusiva offrirà trattamenti personalizzati ispirati agli elementi naturali del territorio.

Il Tivoli Kopke sorgerà su una collina che un tempo ospitava una storica cantina di Porto, e sarà immerso nella tradizione vinicola della regione. Gli ospiti potranno godere di esperienze gastronomiche uniche, con un ristorante gourmet guidato da un rinomato chef e un wine bar che si affaccia sul fiume Douro.

Pedro Braga, ceo di Sogevinus, casa madre di Kopke, ha espresso entusiasmo per la partnership con Tivoli: «Crediamo che questa collaborazione creerà un nuovo hotel di livello mondiale che celebra il lusso e il vino in una location straordinaria».

Il Tivoli Kopke Porto Gaia rappresenta la nona struttura del marchio in Portogallo e segna un ulteriore passo nella sua espansione globale, che ha già visto aperture in Brasile, Qatar e Cina. Con una storia che risale al 1933, Tivoli Hotels & Resorts è noto per il suo impegno verso un’ospitalità autentica, che valorizza ogni destinazione.

© Riproduzione riservata