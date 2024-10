Aretè: crescono i prezzi di semi oleosi e piselli, crollano le patate a polpa soda

La siccità e le difficili condizioni meteorologiche estive in Europa e nell'area del Mar Nero hanno avuto un forte impatto sui mercati delle commodity agrifood, con effetti significativi sui prezzi dei semi oleosi e delle patate. Le analisi settimanali di Areté rivelano un quadro complesso per diverse referenze, in particolare semi oleosi, piselli e patate.

Diminuiscono i prezzi delle patate, mentre crescono quelli dei piselli

Semi Oleosi

Il settore dei semi oleosi ha registrato un aumento significativo dei prezzi, trainato dalla scarsa resa dei raccolti dovuta alla siccità. In particolare, i semi di colza provenienti da Francia e Germania hanno visto una crescita dei prezzi del 20% dall'inizio di marzo, con l’Ucraina che ha segnato un aumento ancora più drastico (+50%) a causa del raccolto deludente (-22%) e delle recenti tensioni geopolitiche che hanno danneggiato infrastrutture strategiche come porti e centri di stoccaggio. Anche i prezzi dei semi di girasole sono aumentati: Francia +29%, Romania +16% e Ucraina +54%, a causa del calo produttivo nell'UE (-5%) e in Ucraina (-19%).

Piselli

In Europa, la produzione di piselli sta vivendo una crescita del 15%, grazie a un ampliamento delle superfici coltivate in Germania, Lituania e Spagna, che ha visto un incremento del 67% rispetto alla stagione precedente. Tuttavia, la situazione in Francia è meno positiva: le stime di AGRESTE prevedono un calo del 29% per la campagna 2024/25. Questa riduzione ha avuto un impatto sui prezzi, con un aumento del 12% per i piselli verdi e del 10% per quelli gialli nell'ultimo mese.

Patate

Il mercato delle patate a polpa soda di origine tedesca ha seguito un trend opposto rispetto ai semi oleosi, con un forte calo dei prezzi delle patate da tavola tedesche (-70% tra luglio e ottobre). Questo calo è dovuto alle prospettive di una produzione in aumento in Germania, che ha riportato le quotazioni ai livelli di luglio 2022. A livello europeo, si prevede un incremento della produzione rispetto al 2023, nonostante le rese siano state parzialmente compromesse dalle condizioni climatiche umide nel Nord Europa.

© Riproduzione riservata