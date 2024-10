Il kebab made in Napoli arriva al Nord: TLB apre a Milano

Sabato 19 ottobre alle ore 12, Milano si prepara ad accogliere TLB, un innovativo format di kebab che sta conquistando Napoli dal 2002. Il nuovo punto vendita, situato in via Dei Piatti 4, rappresenta la prima apertura del brand al di fuori della Campania e segna un importante passo verso l’espansione nazionale e internazionale.

I fondatori, i fratelli Marietta e Genny Donzelli, hanno scelto Milano per la sua vocazione internazionale e per il suo dinamismo nel mondo degli affari. «La scelta della città è strategica», affermano, sottolineando l'intenzione di espandere il format in altre grandi città italiane come Roma, Firenze, Bologna e Torino. TLB ha già riscosso un notevole successo a Napoli, con sette aperture che presidiano le vie principali e il famoso quartiere Fuorigrotta, di fronte allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Il menu di TLB offre 11 varianti di pita, tutte realizzate con carne di pollo rigorosamente italiano, che spaziano dalle ricette classiche a opzioni più originali come quella con pastrami e scaglie di grana. Per venire incontro a tutte le esigenze culinarie, è disponibile anche una versione vegana. In occasione dell’inaugurazione, i primi 100 clienti riceveranno patatine gratis, un gesto per festeggiare l’arrivo di TLB nel cuore pulsante di Milano.

Con l’obiettivo di far conoscere il kebab di qualità in tutta Italia, TLB rappresenta un esempio di come la tradizione culinaria possa essere reinterpretata attraverso ingredienti freschi e ricette innovative. L’attenzione alla qualità e la volontà di portare un’esperienza gastronomica unica nel mercato milanese potrebbero rendere TLB un nuovo punto di riferimento per gli amanti della cucina mediorientale.

