Consorzio Tutela Taleggio sarà protagonista al SIAL Paris 2024, il Salone Internazionale dell’Alimentazione che si terrà nella capitale francese dal 19 al 23 ottobre 2024. Un appuntamento importante per il Consorzio che con la sua presenza all’interno di questa vetrina dell’industria agro-alimentare mondiale punta a consolidare la propria presenza in Francia, primo paese di esportazione della DOP, subito seguita dagli Stati Uniti d’America.

Taleggio DOP: il consorzio punta sull'export e partecipa al SIAL di Parigi

Durante la manifestazione, presso lo stand che Taleggio DOP condivide con i Consorzi di tutela partecipanti alla collettiva Afidop (Asiago DOP, Gorgonzola DOP, Grana Padano DOP e Mozzarella di Bufala Campana DOP) i visitatori potranno assaggiare il Taleggio esaltato all’interno dei piatti del catering a cura dello chef Danny Imbroisi. In particolare la brigata dello chef si prepara a servire la Raclette al Taleggio rivisitata con grano saraceno grigliato, patate e composta di cipolle.

Il Taleggio DOP in Francia con una crème brûlée salata della chef Carla Ferrari

Il 20 ottobre la promozione continua con un evento serale indirizzato a istituzioni locali e buyer internazionali. Durante l’aperitivo e la standing dinner con show-cooking, organizzati presso la sede dell’Automobile Club in Place de la Concorde, la chef Carla Ferrari proporrà i formaggi DOP all’interno di ricette inedite volte a valorizzarne proprietà organolettiche e versatilità.

Taleggio DOP: espansione internazionale e successi al Sial

Il Taleggio “sfida” la Francia con una crème brûlée salata che abbina il formaggio DOP alla crema di aglio nero e ai funghi champignon. Un piatto che diventa un universo di sottobosco avvolgente con un tocco umami, dato dall’aglio, e delle note montane grazie alla caramellizzazione del formaggio con il cannello al momento del servizio.

Lorenzo Sangiovanni, presidente Consorzio Tutela Taleggio commenta: «La partecipazione al Sial è indice della strategia di promozione del Consorzio che punta ad intensificare la sua presenza all’estero attraverso eventi e occasioni che possano esaltare l’unicità del nostro formaggio e le sue enormi potenzialità in cucina. Il valore 2023 delle esportazioni di Taleggio, pari a 2.306.557 chilogrammi, si attesta al 26,2% del totale della produzione. La Francia si conferma essere il primo paese per esportazione seguita dagli Usa Il nostro obiettivo per il prossimo futuro è quello di far crescere ancora questi numeri».

Consorzio Tutela Taleggio

Via Roggia Vignola 9 - Treviglio (Bg)

Tel 0363 304164

