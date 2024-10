Hyatt investe su Roma: apre nel 2025 il primo Regency nella capitale

Roma si prepara ad accogliere il suo primo Hyatt Regency, apertura che avverrà nel 2025. Questo nuovo hotel, che sarà situato in prossimità della stazione Termini, rappresenta un importante passo avanti per Hyatt Hotels Corporation, che continua a espandere la sua presenza in Italia. Con 238 stanze e un rooftop con piscina e ristorante, la struttura mira a diventare un punto di riferimento per turisti e viaggiatori d'affari.

Felicity Black-Roberts, responsabile dello sviluppo dei brand Hyatt nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), ha sottolineato a MF-Milano Finanza l'importanza di Roma come meta turistica: «Con 14 milioni di turisti nel 2023, la capitale è una location imprescindibile». Tuttavia, l'obiettivo di Hyatt non si limita a Roma. L'azienda ha in programma di espandere la propria presenza in altre città italiane come Bologna, Torino, Napoli e località storiche in campagna. Hyatt ha già inaugurato diversi hotel di lusso in Italia, tra cui strutture a Firenze, Milano, Venezia e Roma. Nonostante la sua presenza attuale sia limitata rispetto ai competitor, l'azienda ha l'ambizione di ampliare il proprio portafoglio: «Ci sono opportunità per aggiungere altre cinque o sei strutture in Italia» ha affermato Black-Roberts.

Con un utile globale di 220 milioni di dollari nel 2023, Hyatt vede l'Italia come un mercato promettente. Solo il 5% degli hotel nel Paese è attualmente affiliato a un brand, e molti proprietari di strutture indipendenti stanno valutando di unirsi a marchi riconosciuti come Hyatt per aumentare la propria visibilità e attrattività. La strategia di Hyatt non si limita solo alle città principali, ma include anche l'espansione nel settore dei resort. Dopo il successo del 7Pines in Sardegna, Black-Roberts ha notato una forte domanda per località turistiche più piccole. La visione di Hyatt è chiara: «Vogliamo arrivare in tutte le destinazioni turistiche italiane, non solo nelle città principali ma anche in quelle secondarie». Con il crescente interesse da parte degli investitori e una domanda turistica in aumento, il futuro di Hyatt in Italia appare luminoso.

