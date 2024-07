Al 7Pines Resort la Sardegna del lusso, del gusto e del silenzio

Delle settantacinque camere a disposizione, sono poche quelle vuote, quasi nessuna. È l'ora di punta, se un'ora di punta esiste: il sole ha iniziato la sua discesa verso il mare. Il momento migliore per un tuffo in piscina, per un bagno nelle accoglienti acque della Sardegna o per un cocktail che anticipa la cena. Intorno, però, non c'è ciò che ci si aspetterebbe. Brusio, rumore, confusione. A farla da padrona è la natura. I suoi odori tipicamente mediterranei. Il silenzio rotto soltanto dal canto delle cicale. Siamo al 7Pines Resort di Baja Sardinia. E fa quasi sorridere pensare che a una manciata di minuti di macchina ci sia la Costa Smeralda, il luccichio di una delle estati più esclusive del Mediterraneo. Mentre qui, qualche chilometro più in là, a regnare è il lusso della tranquillità.

7Pines Resort Sardinia

7Pines Resort Sardinia: 15 ettari di bellezza

La struttura ha aperto i battenti nell'estate 2022, per un primo assaggio, e nel 2023 ha vissuto la sua prima vera stagione estiva. Il resort è il primo affiliato Hyatt in Sardegna e il secondo Destination by Hyatt in Europa, dopo il 7Pines Resort Ibiza. E proprio come il suo omonimo delle Baleari, ha alla base un concetto semplice, quello del "laid-back luxury", un lusso informale e molto rilassato, che si respira a pieni polmoni passeggiando per i suoi quindici ettari di estensione. Il 7Pines Resort Sardinia sorge, infatti, su un promontorio bagnato su due lati dal mare. Una posizione privilegiata, di fronte alle isole dell’arcipelago della Maddalena, con una spiaggia principale e quattro calette appartate che guardano al tramonto.

Una delle calette segrete del 7Pines Resort Sardinia

Le camere del 7Pines: Garden, Laguna e Sea View

La scelta, nella creazione del nuovo 7Pines Resort Sardinia, è stata quella di pensare alle esigenze di ogni possibile cliente. Le settantacinque camere a disposizione sono tutte diverse tra loro, ma legate da alcuni fili conduttori: il richiamo costante alla cultura sarda, nei materiali, nelle decorazioni e negli arredi, il silenzio assoluto che invita al riposo e alla riflessione, e un gusto delicato ed elegante nella scelta dell'arredamento. La struttura è suddivisa in tre aree. C'è quella denominata Garden, che sorge a pochi passi dalla piscina principale. A dominare sono grandi finestre, che rendono le camere particolarmente luminose, e l'utilizzo del ginepro locale per il mobilio. C'è l'area denominata Laguna: più appartata e riservata ai soli adulti, è composta da camere e suite molto spaziose, che affacciano su una piscina secondaria. Tutto intorno a dominare è la natura dei giardini mediterranei, colorata e profumata. C'è, infine, la zone delle camere e delle suite vista mare: Sea View, appunto, a pochi passi dalla sabbia.

La zona Laguna del 7Pines Resort Sardinia 1/4 Dettagli di una delle stanze del 7Pines Resort Sardinia 2/4 Suite vista mare al 7Pines Resort Sardinia 3/4 La piscina principale del 7Pines Resort Sardinia 4/4 Previous Next

Pure Seven Spa, sport e benessere

Al centro del resort, proprio di fronte alla spiaggia, c’è la Pure Seven Spa: 800 mq di benessere con 5 cabine per trattamenti anche di coppia, area relax, bagno turco, stanza del ghiaccio e uno spazio per il percorso Kneipp. Aperta agli ospiti esterni, Pure Seven replica in Sardegna il format già collaudato a Ibiza: elementi organici e naturali - inclusi ingredienti locali come mirto e ginepro - integrano la cosmesi più innovativa e le terapie olistiche più apprezzate. I trattamenti sono disponibili su richiesta anche nelle calette ad uso esclusivo degli ospiti.

La Pure Seven Spa del 7Pines Resort Sardinia

Gli amanti dello sport hanno a disposizione una palestra attrezzata, campi multifunzionali per tennis, padel e basket, un parco per l’allenamento all’aria aperta e diversi attività acquatiche, accessibili dal molo privato del Cone Club, come jet ski, flyboard, wake surf, wakeboard, padel sup o canoa. Nelle calette è inoltre possibile praticare alcuni dei rituals caratteristici dell’ospitalità del 7Pines, come lo yoga e il pilates.

I ristoranti del 7Pines Resort Sardinia

Mare, piscine, tramonti, Spa. A un certo punto dovrà pur venire fame, no? Sotto questo punto di vista, il 7Pines di Baja Sardinia non delude le aspettative del fortunato ospite. Ospite che può essere anche esterno alla struttura alberghiera. Tutte le proposte per pranzo, aperitivo e cena sono aperte anche a chi non pernotta nel resort. A curare l'intera proposta è lo chef campano Pasquale D'Ambrosio, che ha avuto il merito di creare una proposta variegata, ma molto chiara nei suoi intenti e nel suo contenuto. I ristoranti del 7Pines sono tre, a cui si aggiunge il Pool Bar, e parlano tutti una lingua diversa.

Pasquale D'Ambrosio

Ristorante Capogiro

Il Capogiro è il ristorante fine dining del 7Pines Resort, il luogo in cui si esprime con maggiore libertà la cucina di chef D'Ambrosio. La sua è una proposta coraggiosa, perché pur parlando a una clientela internazionale, non si arrende a nessun cliché sull'italianità, ma anzi sperimenta, gioca, incuriosisce, senza mai allontanarsi dal territorio. «Fin da quando sono arrivato in Sardegna ho lavorato per cercare di utilizzare prodotti del territorio - ha raccontato - Ci è voluta pazienza, per costruire rapporti di fiducia con la gente che qui vive e lavora da sempre, ma ce l'abbiamo fatta. Per noi era importante». Un lavoro certosino che si traduce nella presenza in carta di ingredienti sardi al 100%: dalla fregula di un vicino pastificio, all'ostrica Sandalia, passando per l'immancabile maialino da latte e per il mirto e il finocchio marino raccolti a due passi dalla spiaggia del resort poco prima di essere cucinati. L'esperienza che ne esce è senza dubbio degna di nota, con picchi molto alti (eccezionale Fregula, ostrica Sandalia e burro di alga) e con un'attenzione degna di nota per la panificazione.

Cena al tramonto al ristorante Capogiro 1/4 La sala del ristorante Capogiro 2/4 Maialino in mare, uno dei piatti del Capogiro 3/4 Non hai scampo, antipasto del Capogiro 4/4 Previous Next

A impreziosire ulteriormente il Capogiro è la sua sala. Uno spazio aperto affacciato sul mare, arredato in maniera da essere allo stesso tempo elegante, ma senza una formalità che stonerebbe nel contesto del 7Pines. La terrazza affaccia sulla baia e regala dei tramonti meravigliosi. Tramonti che possono essere ammirati ancora meglio dal Rooftop del Capogiro, che si trova esattamente sopra al ristorante e che è perfetto per un aperitivo, ma anche per eventi privati, oltre a essere utilizzato per serate musicali durante la stagione estiva.

Cone Club

Per un ristorante dall'animo più elegante, ce n'è un altro dallo spirito più festaiolo. Il Cone Club è uno spazio che cambia volto a seconda del momento della giornata. Ci si può pranzare "all'italiana", con piatti freschi dal forte spirito mediterraneo (come lo Spaghettone vongole veraci, limone e rosmarino o la Fregula sarda, ragù di mare, pomodori spellati e peperone crusco), anche da condividere, o con il pescato del giorno, preparato in base al gusto dell'ospite, o ancora con un'ampia proposta di crudi. Più tardi, è possibile godersi un aperitivo mentre il sole tramonta, a due passi dal mare e con i piedi nella sabbia. Per l'estate 2024, è nata anche una collaborazione con Gucci Giardino e con la sua bar manager Martina Bonci. Si può poi andare avanti fino alla cena. Il ristorante vive in un ambiente dal design unico, suddiviso in piccoli spazi sormontati da grandi vele color arancio che si aprono e chiudono a seconda del sole e del vento. Il mare è l'assoluto protagonista, negli occhi e nel naso, insieme alla musica.

Il Cone Club 1/3 Vista dall'alto del Cone Club 2/3 Crudo di mare, tra i grandi protagonisti del Cone Club 3/3 Previous Next

Spazio by Franco Pepe

Nasce da una collaborazione anche la terza proposta di gusto del 7Pines. Stiamo parlando di Spazio, frutto dell'incontro tra il resort sardo e Franco Pepe. Il patron di Pepe in Grani a Caiazzo è sbarcato per la prima volta sull'isola e ha dato vita a un menu dove non mancano le sue pizze più iconiche, ma dove c'è spazio anche per l'incontro con il padrone di casa, chef D'Ambrosio, e con la terra che ospita entrambi, la Sardegna. In carta, quindi, troviamo la Margherita Sbagliata (mozzarella di bufala campana Dop, passata di pomodoro riccio a crudo, riduzione di basilico, olio evo), così come la Ritrovata (passata di pomodoro San Marzano Dop, piennolo del Vesuvio Dop, capperi disidratati, polvere di olive nere caiazzane, filetti di alici di Cetara, olio agliato, basilico fritto).

La Margherita Sbagliata di Franco Pepe 1/3 Franco Pepe, a sinistra, con il direttore del 7Pines Vito Spalluto e con chef D'Ambrosio 2/3 Spazio by Franco Pepe 3/3 Previous Next

Troviamo, però, anche Senti-Menti di Gallura con fior di latte affumicato, carciofo spinoso sardo, carpaccio di bue rosso, olive scabecciu, olio al finocchio di mare e aria di pecorino sardo Dop, proposta esclusiva ideata per 7Pines. Spazio sorge accanto alla piscina principale del resort e si caratterizza per una sala semplice, dominata dalle vetrate, che si fonde con i tavolini all'aperto del Pool Bar e garantisce un'esperienza informale, in linea con lo spirito 7Pines.

7Pines Resort Sardinia

Località Li Mucchi Bianchi - 07021 Baja Sardinia SS

Tel 07891775000