Intelligenza artificiale e turismo accessibile: Dolomiti Horeca si prepara alle Olimpiadi

Mancano meno di 500 giorni all’inizio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, e il settore dell’ospitalità si prepara ad accogliere i visitatori con un’attenzione speciale all'accessibilità. Dolomiti Horeca 2024, in programma dal 6 all’8 ottobre a Longarone Fiere Dolomiti, sarà l’occasione per discutere delle sfide e opportunità legate a questo tema, in particolare durante il convegno “Ospitalità universale - Everyone is welcome”, previsto per lunedì 7 ottobre.

A Dolomiti Horeca 2024 si rifletterà su turismo accessibile e intelligenza artificiale

Il convegno, organizzato in collaborazione con Federalberghi, Confcommercio e Fidi Impresa&Turismo Veneto, fa parte delle tappe di preparazione verso Milano-Cortina 2026 e si concentrerà sulla necessità di rendere l'ospitalità accessibile a tutti, compresi coloro con disabilità. I dati europei parlano chiaro: oggi ci sono 130 milioni di persone con disabilità o esigenze speciali in Europa, di cui 50 milioni viaggiano regolarmente per turismo. Di conseguenza, cresce la domanda di strutture ricettive attrezzate e di percorsi turistici accessibili.

Tra i relatori del convegno, spiccano figure come Alessia Michielon (@ruote.libere) e Claudio Arrigoni (giornalista), che insieme ad altri esperti offriranno spunti su come migliorare l’accoglienza attraverso una comunicazione efficace e infrastrutture inclusive. In questa sede, la Regione Veneto presenterà anche i bandi del programma Por Fesr 2021-2027, volti a sostenere il turismo accessibile.

Oltre all'accessibilità, Horeca 2024 affronterà il tema dell'innovazione tecnologica con un secondo convegno, sempre lunedì 7 ottobre, dedicato all’intelligenza artificiale nel settore Horeca. Organizzato dall’agenzia di marketing Webidoo, l’incontro metterà in luce come le soluzioni di IA possano aiutare le imprese del turismo a migliorare la propria presenza online. "Il 70% delle persone cerca il menù online prima di andare al ristorante, mentre l'82% controlla le recensioni", sono solo alcuni dei dati che verranno analizzati durante la sessione.

In un contesto dove la digitalizzazione è sempre più rilevante, l’intelligenza artificiale emerge come una risorsa cruciale per migliorare l’esperienza dei clienti e ottimizzare le operazioni di marketing. Horeca 2024 si conferma così un appuntamento di riferimento per il settore, proponendo soluzioni innovative e inclusività come chiavi del successo futuro.

© Riproduzione riservata