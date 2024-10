Ultima puntata di “Mamme del mondo”: Justine Mattera reinventa il cavolfiore

Iniziato lo scorso 5 ottobre su Rai Italia, il cooking show "Mamme del mondo" sta conquistando il pubblico con le sue storie emozionanti e le sue ricette internazionali. Manca ormai pochissimo all'ultima puntata, in onda il 26 ottobre, e già si preannunciano novità e curiosità da lasciare il pubblico con un sorriso e l'acquolina in bocca. Ogni puntata, condotta da Annamaria Fittipaldi e Veronica Ursida, ha visto finora coinvolte celebrità del calibro di Carmen Russo, Jane Alexander, Rosy Chin, le quali, oltre a rivelare le loro abilità culinarie, hanno condiviso con gli spettatori aneddoti e ricordi legati alla loro infanzia e alle loro origini. Nell'ultimo appuntamento di “Mamme del mondo” - realizzato da LorebProduction - vedremo Justine Mattera all'opera.

Justine Mattera

Un tocco americano per un piatto italiano: la showgirl ci porterà alla scoperta di una ricetta inedita che unisce le tradizioni culinarie americane e italiane. Come riuscirà a trasformare un classico della cucina italiana, come il cavolfiore, in un piatto dal sapore internazionale? Non perdetevi l'ultima puntata di questo format innovativo.

Di Antonella Silvestri

