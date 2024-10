Montegrotto Terme: apre M2Pools, il nuovo polo del benessere

A Montegrotto Terme (Pd) si alza il sipario su M2Pools, il nuovo complesso termale che punta a diventare un riferimento di benessere e sostenibilità nel cuore del Veneto. Situato in viale Stazione, accanto all'hotel Marco Polo, M2Pools sorge su un'area rigenerata, una vera oasi di pace ricavata là dove un tempo si trovava un hotel dismesso, grazie a un importante investimento mirato alla valorizzazione del territorio. La cerimonia d'inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui l'assessore regionale al Turismo Federico Caner, il presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto Walter Poli, il sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello e alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, che hanno sottolineato l'importanza di un progetto in grado di rafforzare l'attrattiva turistica e termale dell'area.

Benessere e sostenibilità a Montegrotto Terme: inaugurato il nuovo complesso M2Pools

M2Pools si estende su un parco di 3mila metri quadrati, con vista mozzafiato sui Colli Euganei, e offre un ambiente pensato per la rigenerazione completa del corpo e della mente. Il complesso, esclusivamente dedicato agli adulti e accessibile anche per singole giornate, è formato da tre piscine termali, per una superficie complessiva di oltre 500 metri quadri, e da un percorso di benessere con ben 48 postazioni di idromassaggio che accolgono gli ospiti per un'esperienza di relax totale. L'area spa di M2Pools, cuore pulsante del nuovo complesso, è concepita per garantire un percorso di benessere integrale e sostenibile. Oltre alla grotta termale e alla sauna, l'esperienza include un percorso emozionale dove la temperatura dell'acqua è regolata naturalmente dalla sorgente termale, permettendo così un impatto minimo sull'ambiente. L'attenzione alla sostenibilità si estende anche al sistema energetico della struttura, grazie a un impianto di pannelli fotovoltaici che rende M2Pools autosufficiente dal punto di vista energetico. All'interno è presente anche un bistrot, che permette di completare la giornata di relax con una pausa gustosa.

M2Pools è stato pensato nel rispetto della sostenibilità e della qualità, due valori che attraversano tutte le scelte progettuali e architettoniche. Dalla selezione dei materiali impiegati agli impianti all'avanguardia, ogni dettaglio è stato curato per offrire un'esperienza all'insegna del comfort, del benessere e della tutela dell'ambiente. «Il progetto realizzato dalla famiglia Bregolin, una delle famiglie di imprenditori che hanno contribuito a scrivere la storia e lo sviluppo del nostro territorio - spiega Walter Poli, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto - è un progetto che guarda al futuro, un esempio di innovazione e di rigenerazione urbana con una forte attenzione alla sostenibilità ed alla centralità del termalismo. I nostri imprenditori continuano a investire per rispondere alle nuove domande del mercato, per rinnovare le strutture e i servizi e il complesso che inauguriamo oggi rappresenta uno splendido esempio in questo senso».

