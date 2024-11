Mercato agrifood: ceci Kabuli in ripresa e prezzi del riso Indica in calo

I mercati internazionali delle commodity agrifood continuano a registrare dinamiche contrastanti. Le quotazioni dei ceci Kabuli canadesi sono aumentate dell'8% nell'ultima settimana, segnando un rimbalzo significativo rispetto ai cali recenti, ma restano ancora del 22% inferiori rispetto a un anno fa. Nel frattempo, il mercato internazionale del riso Indica mostra un trend deflattivo, con prezzi in calo del 7% a ottobre, mentre in Italia i produttori devono affrontare problemi qualitativi e ritardi nella raccolta che influenzano le quotazioni locali.

Mercato agrifood: l‘analisi di Areté sulle dinamiche di ceci Kabuli e riso Indica

Ceci Kabuli: forte volatilità nonostante il recupero

Le quotazioni dei ceci Kabuli canadesi sono tornate ai livelli di inizio ottobre, con un rimbalzo dell'8% nell'ultima settimana. Tuttavia, i prezzi restano sensibilmente inferiori rispetto allo scorso anno (-22%), evidenziando un contesto di estrema volatilità. Secondo l'analisi di Areté, questa instabilità deriva da un mix di fattori rialzisti e ribassisti. Sul fronte dell'offerta, le aspettative di un incremento globale per la campagna 2024/25 esercitano pressioni al ribasso, mentre la domanda si mantiene sostenuta, alimentata da incertezze normative e costi logistici elevati. Il mercato si conferma in una fase complessa, in cui gli operatori devono navigare tra dinamiche di breve termine e prospettive di medio periodo.

Riso Indica: calo dei prezzi globali, ma difficoltà produttive in Italia

I prezzi internazionali del riso Indica sono diminuiti del 7% a ottobre, principalmente grazie al ritorno sul mercato del prodotto indiano dopo la rimozione delle restrizioni alle esportazioni, fatta eccezione per le rotture. In Italia, invece, il settore risicolo vive un momento critico: le piogge hanno rallentato la raccolta e causato problemi qualitativi come maturazione disomogenea e infezioni fungine, con rese alla lavorazione insoddisfacenti. I trasferimenti di risone al 5 novembre erano inferiori dell'11% rispetto all'anno scorso, evidenziando il ritardo rispetto a una stagione già difficile nel 2022/23 (-19% nella produzione). Nonostante queste difficoltà, le quotazioni italiane mostrano segnali di forza per alcune varietà: tra settembre e novembre l'Arborio è aumentato del 17%, il Carnaroli del 28% e il Roma del 13%, riflettendo un'offerta più limitata per queste varietà.

© Riproduzione riservata