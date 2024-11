Starbucks apre un nuovo store in Piazza San Silvestro a Roma

Starbucks apre a Roma: 7° punto vendita e 50 nuovi posti di lavoro

Starbucks, nota catena statunitense di caffè, ha inaugurato in Piazza San Silvestro il suo settimo punto vendita a Roma. Il nuovo store, realizzato in collaborazione con il Gruppo Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, si sviluppa su due piani per una superficie totale di quasi 800 metri quadrati e offre 140 posti a sedere. L'apertura ha creato 50 nuovi posti di lavoro e ha contribuito alla riqualificazione della storica piazza romana. Elemento distintivo del locale è un murale dell'artista Lucamaleonte, che celebra il legame tra il caffè, la cultura romana e la mitologia. A questo si affiancano installazioni artistiche semi-permanenti, rendendo lo spazio un punto d'incontro per gli amanti del caffè e dell'arte.

