Tasca d'Almerita cede Capofaro, resort sull'isola di Salina nelle Eolie

Cambio di rotta per Capofaro, il resort situato sull'isola di Salina, nell'arcipelago delle Eolie. Dopo oltre vent'anni, infatti, la famiglia Tasca d'Almerita ha annunciato la cessione della struttura ricettiva, pur mantenendo la gestione dei vigneti e dei progetti enologici legati alla Malvasia delle Lipari. Si apre così una nuova pagina nella storia del gruppo vinicolo siciliano, simbolo dell'eccellenza enologica dell'isola.

Capofaro cambia proprietà: Tasca d'Almerita cede il resort

La famiglia Tasca aveva acquisito Capofaro nel 2001, affascinata dal potenziale del territorio e della Malvasia delle Lipari, un vino dolce di grande tradizione. Con il tempo, "Capofaro Locanda & Malvasia" è diventato un punto di riferimento per l'ospitalità di lusso, tanto da essere l'unica struttura eoliana inclusa nel prestigioso circuito Relais & Chateaux. Il progetto, nato dall'incontro tra alta ospitalità e valorizzazione vitivinicola, ha saputo mettere Salina al centro del panorama turistico internazionale senza snaturare l'anima autentica dell'arcipelago. Durante i vent'anni di gestione, Tasca d'Almerita ha perseguito con determinazione una visione sostenibile, promuovendo Salina e le Eolie come una destinazione esclusiva, ma rispettosa dei delicati equilibri ambientali dell'arcipelago. La limitata disponibilità ricettiva dell'isola è stata trasformata in un punto di forza, con l'obiettivo di attrarre un turismo di alto profilo, capace di coniugare relax, cultura e scoperta del territorio.

«Capofaro è diventato così il primo boutique hotel 5 stelle delle isole Eolie - spiega Alberto Tasca. Abbiamo iniziato a studiare il vigneto locale e le sue peculiarità, recuperandone e rigenerandone la parte storica. Abbiamo ristrutturato, negli anni, anche il borgo di pescatori e abbiamo ridato vita a uno dei più importanti fari del Mediterraneo. Tutto questo rimarrà come nostra legacy, per gli ospiti che continueranno a frequentare questo luogo unico». La cessione della struttura, dunque, segna una svolta, ma non un addio. Tasca d'Almerita continuerà a occuparsi delle spettacolari vigne che si affacciano sul mare eoliano e che danno vita a etichette iconiche come Capofaro, Didyme e Vigna di Paola, nelle versioni dolce e secca della Malvasia. La dedizione al vino e alla salvaguardia del territorio resta il cuore pulsante della missione aziendale, testimoniando un impegno che si proietta nel futuro.

