In ritardo sulla spesa di Natale? Consigli per un cenone a prova di budget

Ah, il Natale! La magia delle luci, l'aria frizzante di dicembre e… la lista della spesa! Si, perché, se vogliamo che le feste siano davvero indimenticabili, dobbiamo armarsi di strategia per fare shopping senza dover svuotare il portafoglio. Ma niente paura! "La Borsa della Spesa", con l'aiuto di esperti come la Borsa Merci Telematica Italiana e Italmercati, ha pensato bene di darci qualche dritta su come non far lievitare il budget natalizio, pur portando in tavola il meglio delle prelibatezze stagionali. Ecco quindi i consigli che renderanno la tua spesa più furba di un elfetto in incognito!

Natale 2024: come risparmiare sulla spesa con prodotti freschi e stagionali

Se pensi a Natale, non puoi non immaginare la tavola ricca di agrumi: arance, clementine e mandarini sono i protagonisti della scena fruttata. E quest'anno, grazie a un'offerta abbondante, i prezzi sono abbastanza stabili! Le arance bionde, perfette per la spremuta del mattino (e per il post-pranzo di Natale), si trovano a partire da 0,70 euro al kg per quelle piccole, mentre le più grandi toccano il picco dei 1,20 euro al kg. Le clementine? Le amiche più piccole e dolci variano tra 0,70 e 0,80 euro al kg, ma se hai bisogno di quelle più grandi, preparati a sborsare fino a 1,50 euro. E i mandarini? Non c’è molta richiesta, quindi il prezzo si aggira tra 1,20 e 1,60 euro al kg – perfetti per chi vuole fare il pieno di vitamina C senza far lievitare il conto.

Il clima favorevole sta facendo il suo dovere, garantendo una produzione abbondante di verdure stagionali. Ecco, quindi, che i cavolfiori diventano una scelta strategica per il tuo cenone, con prezzi che vanno da 1,30 a 1,50 euro al kg. Facili da preparare e super versatili, i cavolfiori sono l’eroe silenzioso delle tavole festive, ottimi anche da preparare in una bella insalata di verdure grigliate. A proposito, il resto delle verdure non fa molto capolino nei consigli di "La Borsa della Spesa", segno che la stabilità regna sovrana…almeno finché non decidi di fare una maratona di zuppa di verdure.

Ora parliamo di pesce, l’immancabile protagonista del cenone di Natale! Purtroppo, con l’aumento della domanda, il prezzo del pesce (sia quello pescato che quello allevato) ha fatto un bel salto. La buona notizia? Il granchio blu! Sì, hai capito bene, il granchio blu è l’alternativa a basso costo che ti salverà la cena! Con prezzi che vanno da 3,00 a 4,00 euro al kg, potrai aggiungere un tocco di classe e originalità alla tua tavola senza rompere il salvadanaio. Un'idea divertente e un po' più "alternative" per il tuo menù natalizio. Perché non osare, in fondo?

Video Cliccabile con PiP Forzato

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Passiamo alle carni, una delle voci più importanti per il pranzo di Natale. Se sei un amante del pollo, sappi che c'è una buona notizia: con un aumento dell’offerta, i prezzi sono leggermente calati. Il petto di pollo si aggira tra 6,80 e 7,20 euro al kg, perfetto per chi cerca una carne più leggera e facilmente cucinabile. Se invece sei un fan dei tagli pregiati, quelli di vitellone o scottona, beh, la situazione è stabile. Nulla da lamentarsi se il tuo cuore batte forte per un bel roast beef natalizio.

In sostanza, con questi piccoli consigli puoi affrontare la tua spesa di Natale con maggiore serenità. Dalla frutta all’ittico, passando per le verdure e le carni, c’è sempre un modo per coniugare qualità e risparmio. Quindi, armati di lista, vai a fare shopping come un vero esperto e preparati a sfoggiare un menu da applausi.

© Riproduzione riservata