Record storico per la Piadina romagnola: il valore supera i 60 milioni

La Piadina romagnola Igp continua a mietere successi, confermandosi un simbolo della tradizione culinaria italiana sempre più apprezzato, anche al di fuori della sua terra d'origine. Lo dimostrano i dati del Rapporto Ismea-Qualivita 2024 sulla Dop Economy, presentati a Roma. Per la prima volta, il "pane della Romagna" supera la soglia dei 60 milioni di euro di valore, attestandosi a 62 milioni nel 2023, con una crescita del 6,2% rispetto all'anno precedente.

Successo della Piadina romagnola: 25.675 tonnellate prodotte nel 2023

Se guardiamo indietro nel tempo, l'ascesa della Piadina romagnola certificata è sorprendente. Nel 2014 la produzione si attestava a 6.778 tonnellate; oggi, dieci anni dopo, ha raggiunto la quota record di 25.675 tonnellate. Un incremento costante e significativo, con un aumento del +17% solo nell'ultimo triennio, passando da un valore di 53 milioni di euro nel 2021 ai 62 milioni del 2023. Nella categoria dei prodotti panificati, pasta, pasticceria e cioccolato con marchio Dop e Igp, la Piadina romagnola si piazza al secondo posto a livello nazionale, superata solo dalla celebre Pasta di Gragnano Igp. Tuttavia, restringendo il focus ai soli panificati, la piadina è la regina indiscussa, rappresentando più della metà del valore complessivo della categoria, che raggiunge i 115 milioni di euro.

A livello regionale, la Piadina romagnola Igp si conferma un fiore all'occhiello della gastronomia dell'Emilia-Romagna, piazzandosi al quinto posto tra i prodotti certificati più rilevanti. Solo i colossi come il Parmigiano Reggiano Dop, il Prosciutto di Parma Dop, l'Aceto Balsamico di Modena Igp e la Mortadella di Bologna Igp la precedono in termini di valore. Ma il successo della Piadina romagnola non è solo una questione di numeri. Questo prodotto, radicato nella tradizione popolare, ha saputo evolversi e trovare spazio in nuovi mercati senza perdere la sua autenticità. Simbolo di convivialità e semplicità, la piadina si è trasformata da alimento povero a icona del gusto italiano, conquistando le tavole di appassionati di tutto il mondo. Il segreto di questo trionfo? L'eccellenza delle materie prime e il rispetto della tradizione, che si uniscono a una sempre maggiore attenzione alla certificazione e alla promozione del prodotto. Oggi, scegliere una Piadina romagnola Igp significa gustare un pezzo autentico della cultura romagnola, un'esperienza che racconta storie di territorio, artigianalità e sapore inconfondibile.

