Nasce il Consiglio europeo per l'agricoltura e l'alimentazione

La Commissione europea ha ufficialmente istituito il Consiglio europeo per l'agricoltura e l'alimentazione, un nuovo organo che sarà presieduto dal commissario per l'alimentazione e l'agricoltura, Christophe Hansen. L'annuncio arriva dall'esecutivo comunitario, che recepisce così una raccomandazione chiave della relazione finale del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura dell'Unione europea.

Istituito il Consiglio europeo per l'agricoltura e l'alimentazione

Il nuovo Consiglio ha l'obiettivo di promuovere una cultura basata sul dialogo, la fiducia e la partecipazione multilaterale tra i vari attori della filiera alimentare, la società civile e la Commissione europea. Si pone inoltre come strumento di coordinamento e confronto per affrontare le complessità del settore agroalimentare. «L'agricoltura è al centro del futuro della nostra Europa» ha dichiarato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. «Con questo passo, diamo continuità all'energia del dialogo strategico per unire le persone e costruire fiducia». Il Consiglio europeo per l'agroalimentare sarà chiamato a sostenere gli agricoltori dell'Unione e a guidare la transizione verso un sistema agroalimentare più resiliente, competitivo e sostenibile, in linea con le sfide del nostro tempo.

