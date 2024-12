Il settore immobiliare ricettivo italiano in forte crescita: guidano Roma e Milano

Nel primo semestre del 2024, il settore immobiliare ricettivo italiano ha registrato un incremento significativo degli investimenti, con operazioni che hanno raggiunto circa 1 miliardo di euro, segnando un aumento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo trend positivo indica una robusta ripresa del mercato, con il coinvolgimento crescente anche degli investitori italiani. Il quadro emerge dalle analisi riportate nella decima edizione di Real Estate DATA HUB, la pubblicazione che offre una prospettiva aggiornata sul panorama immobiliare italiano realizzata dai Centri Studi di RE/MAX Italia e di Avalon Real Estate e dall’Ufficio Studi di 24MAX.

Roma si conferma come la città più attrattiva per gli investitori immobiliari, sia in termini di numero di transazioni che di valore complessivo delle operazioni. La Capitale ha visto importanti investimenti nel settore alberghiero, che comprendono sia nuove aperture di hotel di lusso che ristrutturazioni di edifici storici. Il turismo internazionale ha avuto un ruolo fondamentale in questa ripresa, con un aumento delle presenze da Stati Uniti, Europa e Asia, e una domanda crescente per soggiorni più lunghi.

Milano continua a essere uno dei principali poli per gli investimenti immobiliari in Italia, con particolare attenzione per hotel di fascia alta e boutique hotel. La città, che vanta una forte attrazione sia per il turismo leisure che business, si prepara a beneficiare ulteriormente degli eventi internazionali come le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026, che stimoleranno ulteriormente la domanda di strutture ricettive di alta qualità.

Padova si sta affermando come una destinazione turistica molto apprezzata grazie alla sua posizione strategica, che attira turisti in visita anche ad altre località del Veneto. Il mercato ricettivo della città si concentra nel centro storico, beneficiando degli investimenti in infrastrutture e sostenibilità.

Anche Genova sta vivendo una crescita nel settore ricettivo, con particolare attenzione per il centro storico e le zone costiere come Boccadasse e Nervi. La città, con il suo mix di storia e multiculturalismo, sta attirando investimenti sia in strutture di lusso che in soluzioni più informali come bed and breakfast, rispondendo alla crescente domanda di turisti alla ricerca di esperienze autentiche.

Un nuovo trend che sta emergendo nel settore ricettivo italiano è la crescente domanda di esperienze sostenibili e a contatto con la natura. Il fenomeno del glamping (camping di lusso) sta guadagnando popolarità, rispecchiando un desiderio sempre più forte da parte dei turisti di vivere esperienze uniche e rispettose dell’ambiente. Questo trend si affianca alla tendenza generale di un mercato ricettivo più attento alla sostenibilità.

Le prospettive per i prossimi mesi restano molto promettenti, con un incremento del fatturato nel settore ricettivo che segna un aumento del 13,5% rispetto al 2023. Il mercato italiano sembra essere in piena ripresa, con investitori sempre più attratti da un settore che, oltre a offrire ritorni economici, risponde anche a un forte desiderio di innovazione, qualità e sostenibilità.

