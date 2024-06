El Prosac, picnic gourmet in vetta al Col Margherita con lo chef Alfio Ghezzi

Immersi nella frenesia della vita quotidiana, spesso ci dimentichiamo di quanto sia vitale ritagliarsi dei momenti di puro relax. Allacciare gli scarponi da trekking, spegnere il cellulare e riconnettersi con se stessi diventa un'esperienza impagabile, soprattutto se la cornice è quella delle imponenti Dolomiti. Per chi desidera immergersi nel silenzio rigenerante della montagna, il comprensorio Alpe Lusia/San Pellegrino offre esperienze imperdibili all'insegna del digital detox. Una delle proposte più affascinanti per la stagione estiva è “El Prosac”, un esclusivo picnic in vetta al Col Margherita (Bl).

Dolomiti: relax e gusto in vetta con El Prosac

Ideato dallo chef Alfio Ghezzi, questo cesto gourmet permette di pranzare a 2.514 metri di altitudine, circondati dalle meravigliose Dolomiti. Il cesto include una selezione di salumi e formaggi locali, giardiniera e un dolce preparato dallo stesso Ghezzi. Per chi lo desidera, è possibile aggiungere una bottiglia di vino o una bevanda analcolica, come i nettari della linea Antologia Alfio Ghezzi. Seduti su una morbida coperta, nel punto più alto del Col Margherita, i visitatori possono godere di una vista mozzafiato, circondati da suggestivi specchi d'acqua. È un'occasione unica per vivere un'esperienza culinaria immersi nella natura, lontani dal caos cittadino. Questa proposta fa parte delle offerte del rifugio InAlto, noto per i suoi piatti semplici ma ricercati, preparati con ingredienti stagionali e locali.

Il rifugio InAlto, incluso nella Guida Michelin Italia 2024, propone questa speciale alternativa per chi desidera godersi le Dolomiti in maniera autentica e rilassata. Per raggiungere il Col Margherita e il rifugio, è disponibile la funivia omonima che parte dal Passo San Pellegrino. Questo valico alpino, situato tra Moena (Tn) e Falcade (Bl), è un luogo magico, ideale per avventure in famiglia o con gli amici, immersi nelle splendide Dolomiti della Val di Fassa e della Valle del Biois. La funivia Col Margherita e il Rifugio InAlto apriranno ufficialmente il 29 giugno 2024, dando inizio a una stagione estiva ricca di esperienze indimenticabili.

