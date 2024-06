Airbnb, richiesta l'archiviazione dell'inchiesta: verserà 576 milioni al Fisco

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di tre ex amministratori di Airbnb accusati di reati fiscali per il mancato versamento della cedolare secca dal 2017 al 2021. L'inchiesta aveva portato al sequestro di 779 milioni di euro alla società. Airbnb ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per un versamento complessivo di 576 milioni di euro. La decisione finale spetta ora al gip Angela Minerva.

Airbnb, la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta

I pm Giovanni Polizzi, Cristiana Roveda e Giancarla Serafini del secondo dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano, e titolari del fascicolo, hanno ritenuto di chiedere l'archiviazione, da quanto si è saputo, per via di una norma incerta che creerebbe confusione tra sostituto d'imposta e responsabile d'imposta.

Airbnb, quanto guadagnano gli host?

Nel mentre la società ha fornito alcuni dati sul mercato italiano che possono fare luce su una domanda che in molti si fanno: ma quanto guadagna un host di Airbnb? Secondo la piattaforma, oltre tre quarti degli host italiani gestiscono un solo annuncio, e l'host tipico ha guadagnato poco più di 3.500 euro nel 2022. Circa il 59% dei locatori sostiene che il reddito derivante da Airbnb li aiuta a coprire le spese mensili, mentre il 15% afferma di lavorare nei settori della sanità, dell'educazione o della pubblica amministrazione.

