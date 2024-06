Conserve Italia, Riccardo Macioce nuovo responsabile delle vendite Horeca

La squadra commerciale della divisione Horeca di Conserve Italia si consolida ulteriormente con la nomina di Riccardo Macioce a responsabile vendite Horeca per il mercato italiano. Nato nel 1975 a Roma, Macioce lavora in azienda da 22 anni, e recentemente ha ricoperto il ruolo di responsabile delle vendite del canale fuoricasa nel centro-sud Italia. Ora, Macioce supporterà il direttore commerciale Italia, Andrea Colombo, che un anno fa ha assunto la guida della divisione Horeca, oltre a quella Retail che già gestiva.

Riccardo Macioce, nuovo responsabile vendite Horeca Italia di Conserve

«Sono davvero onorato di questa nuova responsabilità che mi è stata affidata, a dimostrazione che l'impegno e la passione di questi anni sono stati apprezzati dall'Azienda - ha commentato Riccardo Macioce. La nostra mission di Total Horeca Company si declina nella capacità di presidiare il mercato del fuori-casa con un vasto assortimento di prodotti, esercitando ruoli di leadership indiscussa come nel settore dei succhi di frutta per i bar con i marchi Yoga, Derby Blue e Valfrutta Bio, e proponendo sul mercato della ristorazione prodotti premium con le gamme del pomodoro Cirio Alta Cucina e dei vegetali Cotti al Vapore Valfrutta Granchef. L'impegno dell'azienda in questo mercato è totalizzante, con l'obiettivo di costruire un vestito perfetto per ogni cliente, proponendogli soluzioni per tutti i momenti di consumo: colazione, pranzo, aperitivo e cena. L'obiettivo - aggiunge Macioce - è quello di continuare a migliorarsi lavorando in team con tutti i collaboratori e puntando su un approccio basato sull'esperienza, sulla capacità di leggere in anticipo le tendenze del mercato, sulla conoscenza del settore e dei suoi operatori, sulla formazione per trasferire i valori della nostra filiera agricola e dei nostri prodotti».

