Inaugurato il nuovo hub contro lo spreco alimentare nel quartiere Loreto di Milano

Mese dopo mese, aiuti concreti evitando di buttare al macero fondamentali generi di prima necessità. Dopo l’inaugurazione dello scorso giugno del nuovo Hub di Quartiere contro lo spreco alimentare di piazzale Selinunte, nuovo appuntamento con l’apertura di un altro tassello della rete degli Hub anti spreco promossi dal Comune di Milano nell’ambito della Food Policy.

In viale Monza 54, presso Off Campus Nolo, ha aperto il nuovo Hub Loreto

In viale Monza 54, presso Off Campus Nolo, ha aperto il nuovo Hub Loreto, il secondo dei tre finanziati da Palazzo Marino con i fondi assegnati dalla prima edizione dell'Earth shot Prize, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alle migliori soluzioni per proteggere l’ambiente.

L’Hub Loreto del Municipio 2 avrà la particolarità di essere il primo “diffuso” nel quartiere, poiché sarà distribuito su tre centri: Off Campus in viale Monza, la Parrocchia Santa Maria Assunta in piazza Anelli a Turro e il centro Terza Settimana in via Leoncavallo.

Le attività saranno coordinate da Comin Coop Sociale insieme a Milano Positiva Aps, Associazione T12 Lab, Parrocchia Santa Maria Assunta in Turro, Terza Settimana Odv e Mutuo Soccorso Milano Aps. Un dato su tutti per comprendere il fenomeno delle vecchie e nuove povertà nel capoluogo lombardo: all'Opera San Francesco, che garantisce un servizio mensa, gli accessi sono cresciuti del 40% rispetto ad un anno fa.

di Renato Andreolassi

