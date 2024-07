Il caldo favorisce la frutta di stagione: qualità e prezzi vantaggiosi

Le alte temperature di questa settimana regalano un vero tocco di qualità e convenienza alla frutta di stagione. Secondo la Borsa della Spesa, il servizio di Bmti e Italmercati Rete di Imprese in collaborazione con Consumerismo, angurie e meloni fanno da protagonisti indiscussi. Le prime vantano un prezzo medio all'ingrosso di 0,50 euro al kg, mentre i meloni retati si attestano su un invitante 1,20 euro al kg.

Angurie e meloni fanno da protagonisti indiscussi dell'estate

Non solo angurie e meloni: da Emilia-Romagna e Sud Italia arriva un'ondata di pesche e nettarine, con un'abbondanza che fa scendere i prezzi da 0,90 a 1,60 euro al kg a seconda della dimensione. Anche le susine estive debuttano con il piede giusto, con listini che oscillano tra 1,20 e 1,50 euro al kg.

Ortaggi: un tripudio di colori e sapori. Pomodori, ciliegini, Piccadilly e datterini (rispettivamente da 1,50 a 1,90, 1,50 e da 2,30 a 2,50 euro al kg) abbondano sulle bancarelle, mentre melanzane e zucchine si confermano protagoniste a prezzi compresi tra 0,80 e 1 euro al kg e tra 1 e 1,30 euro al kg rispettivamente. I peperoni, nel pieno della loro stagione produttiva, vantano prezzi regolari tra 1,30 e 1,70 euro al kg. Per gli amanti dei fagiolini, un vero tocco di eccellenza: i fagiolini raccolti a mano si trovano tra i 2,50 e i 3,50 euro al kg.

Mare in tavola: il tonnetto alletterato è il re della settimana, perfetto per una grigliata o un gustoso primo piatto, con prezzi che non superano i 3 euro al kg. Alici a 3,50 euro al kg e cozze allevate a 2,50-2,80 euro al kg completano il quadro, mentre le telline, immancabili in questo periodo, deliziano i palati con un prezzo medio di circa 6 euro al kg.

Un consiglio: approfittate di questa esplosione di sapori e convenienza! Scegliete prodotti di stagione per un'alimentazione sana e gustosa, facendo attenzione alla provenienza e alla qualità.

