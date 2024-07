Il Grand Hotel di Parma entra a far parte del Gruppo UNA

Il Grand Hotel di Parma entra ufficialmente a far parte del Gruppo UNA e diventa così il Grand Hotel di Parma | UNA Esperienze. Con questo nuovo ingresso, dunque, il portfolio di UNA sale a 54 strutture, rafforzando la presenza del gruppo in una regione chiave come l'Emilia-Romagna.

UNA si rafforza in Emilia-Romagna: il Grand Hotel di Parma entra nel gruppo

«Siamo orgogliosi di accogliere il Grand Hotel di Parma nel circuito di Gruppo UNA - ha commentato l'amministratore delegato del gruppo, Giorgio Marchegiani. Questa nuova affiliazione non solo allarga la nostra presenza a una città chiave in una regione per noi strategica come l'Emilia-Romagna, ma arricchisce la nostra offerta di esperienze esclusive per i viaggiatori più esigenti. L'elegante hotel nel cuore di Parma incarna perfettamente i valori di ospitalità ed eccellenza che contraddistinguono il nostro gruppo e in particolare il brand UNA Esperienze, caratterizzato da location uniche dove vivere l'autentico stile italiano».

Che cosa sapere sul Grand Hotel di Parma | UNA Esperienze

Situato nel vivace di Oltretorrente e ospitato nello storico Palazzo Vighi, l'hotel a cinque stelle offre 59 camere e suite dotate di ogni comfort. Senza dimenticare che il Grand Hotel di Parma | UNA Esperienze offre anche un'esperienza gastronomica di altissimo livello con piatti curati nei minimi dettagli, dalla selezione delle materie prime alla presentazione, tra i sapori della tradizione emiliana e mediterranea. Per chi viaggia per lavoro, l'hotel poi dispone di spazi per meeting ed eventi, dotati di tutte le attrezzature necessarie per organizzare qualsiasi tipo di incontro. Infine, il parco di 10mila mq che circonda l'hotel è la cornice ideale per eventi speciali come matrimoni, cerimonie, cocktail party e molto altro.

