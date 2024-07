Caldo record e cavallette: un connubio fatale per le colture

Con il ritorno di temperature torride, tornano anche le cavallette, causando ingenti danni a campi e frutteti in Emilia Romagna. Coldiretti lancia l'allarme: gli sciami di questi insetti, temuti dagli agricoltori, stanno devastando coltivazioni di erba medica, foraggi e persino frutta matura, come pesche, susine e albicocche tardive.

Allarme cavallette: danni per 1 miliardo in agricoltura

La situazione è definita una vera e propria calamità da Coldiretti, che sottolinea come gli agricoltori siano costretti ad accelerare la raccolta per minimizzare le perdite, proprio mentre cercano di riprendersi dalla devastante alluvione del 2023. Sul territorio, Coldiretti, in collaborazione con le aziende agricole, ha avviato un monitoraggio approfondito per identificare i focolai e sollecitare un intervento immediato da parte delle istituzioni locali. L'obiettivo è quello di contenere i danni e scongiurare la diffusione del problema in altre aree.

Le cavallette, essendo insetti polifaghi, attaccano anche orti e giardini, creando una vera e propria "catastrofe biologica". Le colture non sono le sole vittime: anche gli allevamenti sono colpiti, con la perdita di foraggio indispensabile per gli animali, che costringe gli allevatori ad acquistare mangimi con costi aggiuntivi.

Il ritorno delle cavallette è solo l'ultimo tassello di un mosaico preoccupante: i cambiamenti climatici stanno favorendo la diffusione di insetti alieni in Italia, causando danni all'agricoltura per oltre un miliardo di euro ogni anno. Tra le specie più problematiche, la cimice asiatica, la Popillia japonica, la Drosophila suzukii, il cinipide galligeno, il Bostrico Tipo, il punteruolo rosso, il calabrone asiatico e il coleottero africano.

Coldiretti conclude lanciando un appello per un'azione decisa da parte delle autorità competenti per fronteggiare questa minaccia, tutelare l'agricoltura italiana e salvaguardare l'ambiente, il paesaggio e l'economia del Paese.

© Riproduzione riservata