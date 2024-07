Bandiere arcobaleno strappate e insulti omofobi alla spiaggi inclusiva di Rimini

Un nuovo atto di intolleranza ha colpito la spiaggia di Rimini. Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio, infatti, ignoti vandali hanno preso di mira il bagno "La Community 27", noto per la sua passerella arcobaleno, simbolo di inclusione e accoglienza. Le bandiere arcobaleno, già oggetto di un precedente attacco a metà luglio, sono state nuovamente strappate. Gli ombrelloni sono stati danneggiati e le pareti delle cabine sono state imbrattate con insulti omofobi.

Il bagno La Community 27 di Rimini

«Un gesto vile e intollerabile», così lo ha definito Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna, esprimendo la sua solidarietà ai gestori dello stabilimento. «Omofobia e discriminazioni di genere non hanno spazio nella nostra comunità. Dobbiamo agire tutti insieme per fermare questi atti di odio». I gestori de "La Community 27" hanno presentato denuncia e hanno espresso la loro profonda amarezza sui social media: «Non ci fermeremo di fronte a questi attacchi. Continueremo a promuovere i valori di inclusione e rispetto per tutti».

