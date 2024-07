Boom di vacanze a luglio: 16 milioni di italiani in viaggio, mare sempre top

L'estate è finalmente iniziata e gli italiani non vedono l'ora di staccare la spina e godersi un po' di relax. Secondo Coldiretti/Ixe', ben 16 milioni di connazionali (3% in più rispetto al 2023) hanno scelto di trascorrere le vacanze a luglio, dando il via alle grandi partenze.

Sono 16 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio,

Tra le mete preferite, il mare si conferma ancora una volta re, seguito da campagne e parchi naturali, complici anche le tendenze green sempre più diffuse. Non mancano gli amanti della montagna e delle città d'arte, mentre circa un terzo degli italiani (32%) ha deciso di optare per una vacanza "casalinga", rimanendo nella propria regione. Per quanto riguarda l'estero, la quota di italiani che sceglie di trascorrere le vacanze oltre confine si attesta al 29%, con l'Europa come destinazione favorita.

Per quanto riguarda l'alloggio, alberghi e bed and breakfast risultano le soluzioni più gettonate, seguiti dalle seconde case (13%) e dall'ospitalità di parenti e amici (19%). Tra le opzioni più apprezzate, c'è sicuramente l'agriturismo, che vanta ben 26mila strutture attive in tutto il Paese.

Il cibo, come da tradizione italiana, gioca un ruolo fondamentale nelle scelte turistiche. Il 33% della spesa complessiva viene infatti dedicato all'enogastronomia, superando addirittura quella per l'alloggio. Il turismo enogastronomico rappresenta un'importante opportunità di valorizzare i territori e le loro specialità, facendo leva sull'immenso patrimonio storico e culturale del Paese.

Un esempio concreto di questo impegno è rappresentato dai Sigilli di Campagna Amica, che tutelano e promuovono 1650 prodotti tipici a rischio di estinzione. Grazie al lavoro di 750 agricoltori "custodi", di cui oltre la metà under 40, questi prodotti possono tornare sulle nostre tavole, valorizzando la tradizione contadina italiana e favorendo lo sviluppo di aree rurali, in particolare quelle montane.

Luglio si preannuncia quindi un mese ricco di viaggi e scoperte, all'insegna del relax, del buon cibo e della riscoperta del territorio italiano.

© Riproduzione riservata