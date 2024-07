Le pale del Moulin Rouge tornano a girare, festa a Pigalle con il French Cancan

Il Moulin Rouge torna agli antichi splendori. Le pale del mulino rosso, simbolo iconico del celebre cabaret parigino, sono state riposizionate sulla sommità del locale, tra l'entusiasmo di turisti e abitanti del quartiere Pigalle a Parigi. A seguito di un incidente avvenuto lo scorso aprile, quando le pale erano cadute a terra senza causare danni a persone o cose, il Moulin Rouge aveva avviato un'imponente opera di ristrutturazione. I lavori, condotti con urgenza per non mancare l'appuntamento con i Giochi Olimpici di Parigi 2024, si sono conclusi con successo, restituendo al locale il suo elemento distintivo.

Tornano le pale del Moulin Rouge

Per celebrare questo lieto evento, il Moulin Rouge ha organizzato una festa in grande stile. All'accensione della tradizionale illuminazione oro e rosso che illumina le pale del mulino, un fragoroso applauso è sorto dalla folla accorsa per ammirare lo spettacolo. Per l'occasione, un gruppo di ballerine del celebre cabaret ha eseguito il French Cancan all'aperto, regalando ai presenti un assaggio della magica atmosfera che contraddistingue il Moulin Rouge.

«Il Moulin senza le sue pale è un vuoto per Parigi, era veramente triste - ha commentato il direttore generale del Moulin Rouge, Jean-Victor Clerico - Volevamo essere all'appuntamento con i Giochi Olimpici e abbiamo fatto tutto il possibile per riuscire a rimettere le ali al loro posto».

Il ritorno delle pale del mulino rosso rappresenta un segno di rinascita per il Moulin Rouge e per l'intera città di Parigi. Un simbolo di tradizione, cultura e divertimento che continuerà ad attrarre visitatori da tutto il mondo per ammirare la magia dello spettacolo e l'incanto del French Cancan.

© Riproduzione riservata