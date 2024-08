PizzAut ancora in pista a Monza per il Gran Premio d'Italia

Per il secondo anno consecutivo, PizzAut, la pizzeria gestita da persone autistiche farà tappa all'Autodromo Nazionale di Monza in occasione del Gran Premio d’Italia, portando un tocco di inclusione e solidarietà nel cuore del paddock. Ospiti nazionali e internazionali avranno l'opportunità unica di assaggiare le pizze create da questi straordinari ragazzi e di conoscere da vicino un progetto che sta facendo parlare di sé in tutta Italia.

«Tornare a Monza è come tornare a casa - ha dichiarato Nico Acampora, fondatore di PizzAut -. Siamo entusiasti di poter condividere la nostra passione per la pizza con un pubblico così ampio e internazionale. Vogliamo dimostrare che il lavoro può essere un potente strumento di inclusione sociale e che le persone autistiche hanno tantissimo da offrire».

Nata nel 2021 a Cassina de' Pecchi, PizzAut ha rapidamente conquistato il cuore di migliaia di persone, dimostrando che l'autismo non è un limite, ma una risorsa. Oggi, con due pizzerie attive e un progetto di espansione ambizioso, PizzAut è un modello di successo per l'inclusione lavorativa.

Ma le novità non finiscono qui. A luglio è stato presentato PizzAutobus, un progetto innovativo che porterà la pizza di PizzAut in giro per l'Italia. Grazie al supporto di PwC Italia, PizzAut potrà raggiungere sempre più persone e diffondere i valori di inclusione e solidarietà.

«Il nostro obiettivo è creare un futuro inclusivo per tutti - conclude Acampora -: Con PizzAutobus, vogliamo portare la nostra esperienza in ogni angolo d'Italia e dimostrare che anche le piccole imprese possono fare la differenza».

