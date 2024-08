Sabrina Mangia è il nuovo direttore generale di Mirabilandia

Sabrina Mangia è stata nominata nuovo direttore generale di Mirabilandia, incarico che assumerà ufficialmente il primo settembre, succedendo a Riccardo Capo. Nata a Torino nel 1978, Sabrina è sposata, madre di due figli e risiede in Romagna. Con oltre vent'anni di esperienza nel settore del leisure e dell'intrattenimento, ha una solida formazione accademica: laureata in Business administration a Torino, ha conseguito un bachelor degree e una specializzazione in marketing all'Università di Brighton, in Inghilterra.

Sabrina Mangia, nuova dg di Mirabilandia

Ha lavorato per dieci anni nel Campionato mondiale Superbike, ricoprendo ruoli di responsabilità nel settore eventi e marketing. Nel 2010 è entrata a far parte di Mirabilandia come manager in marketing e comunicazione. Nel 2017 ha assunto la posizione di direttore sales e marketing del parco, il più grande d'Italia. Nel 2024, alle sue responsabilità si sono aggiunte anche quelle relative alle sponsorizzazioni per il mercato italiano e spagnolo.

© Riproduzione riservata