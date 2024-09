Tartufo bianco d'Alba: la raccolta posticipata per la prima volta

Per la prima volta, la stagione di ricerca e raccolta del pregiato tartufo bianco d'Alba ha subito un'importante modifica: l'apertura è stata posticipata dal 21 settembre al primo ottobre. Questa decisione, comunicata dall'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, è stata adottata a livello regionale in Piemonte, in risposta ai cambiamenti climatici che stanno influenzando l’ambiente. La raccolta del tartufo si protrarrà fino al 31 gennaio, e le aspettative sono ottimistiche, grazie alle abbondanti piogge che hanno caratterizzato il 2024, contribuendo a creare le condizioni ideali per la crescita di questo delizioso fungo sotterraneo.

Per la prima volta, la stagione di ricerca e raccolta del pregiato tartufo bianco d'Alba ha subito un'importante modifica

La tradizione del tartufo bianco d'Alba è un vero e proprio vanto della gastronomia piemontese, e la sua raccolta attira ogni anno appassionati e intenditori da tutto il mondo. La 94ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba si prepara a festeggiare questa stagione con un programma ricco di eventi e iniziative. L'inaugurazione avverrà sabato 12 ottobre, con il taglio del nastro previsto per venerdì 11. La fiera si protrarrà fino a domenica 8 dicembre, offrendo un'esperienza unica ai visitatori.

Situata nel cuore di Alba, la fiera ospiterà i padiglioni del Mercato Mondiale all'interno del suggestivo cortile della Maddalena. Sarà possibile visitare la fiera durante tutti i weekend, con un'apertura straordinaria venerdì 1° novembre. Quest'anno, il tema centrale dell'evento sarà l'Intelligenza Naturale, un argomento che unisce tradizione e innovazione, evidenziando l'importanza della sostenibilità.

Un'importante novità per l'edizione 2024 è l'introduzione dell'Espresso Langhe-Monferrato, parte dell'offerta autunnale di Fs Treni Turistici Italiani. Questo treno notturno offrirà collegamenti diretti da Roma ad Alba, con fermate ad Asti e Nizza Monferrato, nelle notti del 25 e 31 ottobre. «Una bella occasione di crescita e condivisione per Alba, le Langhe, il Monferrato e tutto il territorio», commenta il sindaco di Alba, Alberto Gatto. «L'Espresso notturno Langhe-Monferrato rappresenta un esempio di turismo sostenibile e di qualità, collegando in modo straordinario la capitale con la nostra città. Promuovere la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e le altre eccellenze del nostro territorio è fondamentale per il turismo del futuro».

Con queste novità, la stagione del tartufo bianco d'Alba si preannuncia ricca di eventi, sapori e opportunità, un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo e della tradizione piemontese. Non resta che segnare in agenda queste date e prepararsi a immergersi in un mondo di prelibatezze e scoperte.

© Riproduzione riservata