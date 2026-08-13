7 9,9% , 72,4% , 71%: non sono i numeri del lotto ma i picchi raggiunti in questi giorni rispettivamente in montagna , sui laghi e nei borghi turistici della Rosa Camuna . La Lombardia arriva infatti a Ferragosto con prenotazioni in crescita . Nel periodo dal 10 al 16 agosto, la saturazione rilevata attraverso le Ota (Online travel agencies) registra a livello regionale un aumento di 9,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Il trend positivo prosegue anche nella settimana dal 17 al 23 agosto, con un incremento di 8,8 punti .

A distinguersi è soprattutto la montagna, con una saturazione media del 73,4% e picchi del 79,9%. Seguono le destinazioni dei laghi, al 67,5% con punte del 72,4%, e i borghi, al 63,6%, con picchi del 71%. «Sono dati molto positivi - ha commentato l’assessore regionale al Turismo Debora Massari - che confermano la capacità della Lombardia di intercettare una domanda turistica in evoluzione». Le elevate temperature di queste settimane stanno rafforzando la montagna come destinazione estiva.