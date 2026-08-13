TURISMO LOMBARDIA
Ferragosto 2026, la sorpresa è la montagna: in Lombardia prenotazioni al 79,9%
Laghi al 72,4% e borghi al 71%, con la saturazione regionale in aumento di 9,3 punti sul 2025. A spingere il turismo anche l'effetto Milano-Cortina, che ha dato nuova visibilità alle località alpine
79,9% , 72,4% , 71%: non sono i numeri del lotto ma i picchi raggiunti in questi giorni rispettivamente in montagna, sui laghi e nei borghi turistici della Rosa Camuna. La Lombardia arriva infatti a Ferragosto con prenotazioni in crescita. Nel periodo dal 10 al 16 agosto, la saturazione rilevata attraverso le Ota (Online travel agencies) registra a livello regionale un aumento di 9,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Il trend positivo prosegue anche nella settimana dal 17 al 23 agosto, con un incremento di 8,8 punti.
Turismo in Lombardia: la montagna traina le prenotazioni
A distinguersi è soprattutto la montagna, con una saturazione media del 73,4% e picchi del 79,9%. Seguono le destinazioni dei laghi, al 67,5% con punte del 72,4%, e i borghi, al 63,6%, con picchi del 71%. «Sono dati molto positivi - ha commentato l’assessore regionale al Turismo Debora Massari - che confermano la capacità della Lombardia di intercettare una domanda turistica in evoluzione». Le elevate temperature di queste settimane stanno rafforzando la montagna come destinazione estiva.
Temperature più miti, natura, sport e attività outdoor rendono le aree alpine e prealpine sempre più attrattive anche nei mesi tradizionalmente associati alle vacanze al mare. A questo si aggiunge la visibilità internazionale generata dai Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina-2026. La Valtellina vive la prima estate dopo i Giochi, con Bormio e Livigno che possono contare su una notorietà ulteriormente accresciuta, mentre l’interesse coinvolge anche le altre destinazioni montane lombarde dalla Valle Camonica alle vette bergamasche.
Laghi e borghi lombardi protagonisti del turismo di Ferragosto
I dati di Ferragosto confermano anche l’attrattività delle destinazioni lacustri e dei borghi. Il Garda e il Lario mantengono una forte presenza internazionale, mentre il risultato dei borghi mostra una domanda capace di raggiungere anche destinazioni diverse dai grandi poli turistici.