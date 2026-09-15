Indice

L’Italia ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria di Ceuta, l’enclave spagnola in Marocco. La decisione, presa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo la riunione del Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, nasce dal permanere di «elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche». Il Viminale ne ha dato comunicazione alla Commissione europea e agli omologhi dell’Ue.

spagna
Il Governo italiano ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna

Dalla crisi di Ceuta alla risposta del governo Sánchez

La misura, entrata in vigore il 1° agosto, era stata disposta, come anticipato, in seguito a quanto accaduto due giorni prima a Ceuta: il 30 luglio l’area era stata infatti interessata da una massiccia ondata di arrivi, stimata in circa 70mila persone. Da qui la scelta italiana di rafforzare temporaneamente i controlli sugli ingressi dalla Spagna, limitandoli ai collegamenti aerei e marittimi, dato che tra i due Paesi non esiste un confine terrestre: una scelta che Fiavet, ricordiamo, aveva contestato. A Roma aveva poi risposto il governo di Pedro Sánchez, introducendo a sua volta controlli temporanei sugli arrivi dall’Italia.

Leggi anche

Italia-Spagna, Fiavet: con i controlli alle frontiere si rischia di perdere turisti

Cosa cambia per chi viaggia tra Italia e Spagna

La proroga mantiene dunque attive le verifiche già previste sugli arrivi dalla Spagna. Non viene interrotta la possibilità di viaggiare tra i due Paesi, ma si sospende temporaneamente, su quelle rotte, il normale regime di assenza di controlli alle frontiere interne dell’area Schengen. Per chi vola o si imbarca tra Italia e Spagna, quindi, il cambiamento riguarda la possibilità di controlli aggiuntivi in aeroporto o al porto. Restano validi i normali requisiti di viaggio, a partire dal possesso di un documento valido per l’espatrio.

Pubblicità