L’Italia ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, introdotti dopo la crisi migratoria di Ceuta, l’enclave spagnola in Marocco. La decisione, presa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo la riunione del Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, nasce dal permanere di «elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche». Il Viminale ne ha dato comunicazione alla Commissione europea e agli omologhi dell’Ue.