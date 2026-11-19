l programma gastronomico di France 3 Corse ViaStella è sbarcato per la prima volta in Sardegna. Nel borgo gallurese, tra tradizioni, produttori e convivialità, lo chef che ha conquistato una stella Michelin al Lido di Propriano ha reinterpretato gli gnocchetti della tradizione con il prodotto simbolo del territorio.

“Al Dente”, il programma di cucina itinerante tra Corsica e Sardegna

Un Citroën d'epoca trasformato in cucina viaggiante, uno chef dalla consolidata esperienza nell'alta ristorazione e una missione: raccontare l'identità dei territori attraverso le persone, i prodotti e le ricette che ne custodiscono la memoria. È questa la filosofia di “Al Dente”, il programma televisivo condotto dallo chef corso Romuald Royer e trasmesso da France 3 Corse ViaStella, che per la prima volta ha attraversato il mare per approdare in Sardegna.

Il food truck d'epoca di “Al Dente” parcheggiato nel cuore di Telti

Due le destinazioni scelte per questa incursione gastronomica nell'isola: Telti, nel cuore della Gallura, e Mamoiada, in Barbagia. Due comunità profondamente legate alla propria cultura alimentare, protagoniste di altrettante puntate che saranno trasmesse nel mese di maggio. Il format si sviluppa come un viaggio di incontri. Royer percorre i territori a bordo del suo food truck, incontra produttori agricoli, artigiani del gusto, raccoglitori di erbe spontanee e appassionati di cucina domestica. L'obiettivo non è semplicemente realizzare una ricetta, ma ricostruire il legame tra il cibo, le persone e i luoghi in cui nasce.

Ogni puntata prende forma attorno a un prodotto identitario, interpretato attraverso una preparazione tradizionale alla quale lo chef aggiunge il proprio contributo creativo. Il momento conclusivo è una degustazione collettiva, nella quale la cucina diventa occasione di incontro, conversazione e condivisione. A Telti, la scelta del prodotto protagonista non poteva che ricadere sul mirto, pianta simbolo della macchia mediterranea e ingrediente che identifica una parte significativa della cultura produttiva locale.

Telti e il mirto: i chjusoni galluresi tra tradizione e innovazione

Situato nell'entroterra del nord-est della Sardegna, Telti conserva un rapporto particolarmente stretto con il paesaggio, le produzioni locali e le consuetudini gastronomiche tramandate dalle famiglie. Qui il mirto non rappresenta soltanto il celebre liquore della tradizione isolana. Le sue bacche e le sue foglie costituiscono una risorsa aromatica che può trovare espressioni interessanti anche nella cucina salata, nella pasticceria e nelle trasformazioni artigianali.

Il piatto finito: i tradizionali chjusoni galluresi reinterpretati con il mirto

La giornata di riprese è cominciata sul Monte Pino, dove la troupe francese ha raccolto immagini del paesaggio gallurese destinate ad accompagnare il racconto televisivo. Un territorio di rilievi granitici, vegetazione mediterranea e panorami che aiutano a comprendere quanto la gastronomia locale sia legata alla propria geografia. Il cuore dell'evento si è poi trasferito nella piazza della chiesa di Santa Vittoria, luogo simbolico della vita comunitaria di Telti. Qui il food truck di Royer è diventato il centro di una manifestazione che ha riunito produttori, cittadini e visitatori, tra costumi della tradizione, momenti di folklore, presentazioni delle eccellenze locali e preparazioni gastronomiche dal vivo.

Le mani esperte al lavoro nella lavorazione artigianale dei chjusoni, l'antica forma di gnocchetto sardo protagonista della puntata teltese

Al centro della scena, accanto allo chef, Loredana Cassitta, cuoca amatoriale e teltese doc, chiamata a interpretare uno dei piatti più riconoscibili della cucina gallurese: li chjusoni, gli gnocchetti sardi nella denominazione della lingua locale. La ricetta tradizionale ha incontrato il profumo del mirto, utilizzato nell'impasto e nel condimento, dando vita a una preparazione che conserva la propria identità popolare ma si apre a nuove possibilità aromatiche. Una piccola dimostrazione di come l'innovazione gastronomica non debba necessariamente allontanarsi dalla tradizione: talvolta è sufficiente osservare con occhi nuovi gli ingredienti che un territorio possiede da sempre.

Pro Loco, Comune e produttori locali protagonisti a Telti

A rendere possibile l'appuntamento è stata la Pro Loco di Telti, guidata dalla presidente Marilena Suelzu, scelta anche come ambasciatrice locale della trasmissione. È stata lei ad accompagnare il racconto televisivo attraverso le peculiarità del paese, contribuendo a mettere in relazione la troupe con le persone e le realtà produttive coinvolte. Accanto alla Pro Loco, il sostegno dell'amministrazione comunale di Telti, rappresentata dall'assessore al Turismo Matteo Sanna, ha permesso di trasformare una produzione televisiva in un'occasione di partecipazione collettiva e valorizzazione territoriale. Un ruolo importante è stato svolto dalle aziende selezionate per raccontare le risorse gastronomiche locali. Tra queste, la cantina La Neula, realtà vitivinicola del territorio impegnata anche nella produzione di mirto, i cui vini hanno accompagnato le preparazioni proposte durante l'evento.

Lo chef Romuald Royer insieme all'assessore al Turismo di Telti, Matteo Sanna

Particolare attenzione è stata riservata anche a Mirtina, lo sciroppo di mirto dell'azienda La Multa, presentato nel corso della manifestazione come espressione originale della trasformazione artigianale di un ingrediente identitario. Il prodotto ha trovato spazio anche nella preparazione dei chjusoni, quale possibile alternativa all'impiego diretto della polpa delle bacche.

Momenti di folklore e identità sarda a Telti, con i costumi tradizionali immortalati nel borgo gallurese

Alla giornata ha partecipato inoltre Gallura Turismo, associazione culturale impegnata nella promozione e valorizzazione del nord-est della Sardegna attraverso il portale www.galluraturismo.eu, nell'ambito delle proprie attività dedicate alla conoscenza delle identità territoriali, delle tradizioni e delle eccellenze produttive. Il risultato è stato un racconto corale, nel quale la gastronomia è diventata lo strumento per mettere in evidenza un patrimonio più ampio: quello delle conoscenze locali, delle imprese, della capacità organizzativa e dell'ospitalità di una comunità.

Romuald Royer: dalla stella Michelin in Corsica al food truck in Sardegna

Nato in Corsica, Romuald Royer ha costruito il proprio percorso professionale attorno alla valorizzazione dei prodotti dell'isola, interpretandoli con una cucina contemporanea ma profondamente riconoscibile. Il suo nome è legato soprattutto allo storico Le Lido di Propriano, ristorante affacciato sul golfo di Valinco, dove nel 2012 ha conquistato una stella Michelin. Un riconoscimento importante, arrivato al termine di un percorso costruito sulla conoscenza delle materie prime, sulla stagionalità e sulla capacità di rileggere la tradizione gastronomica corsa senza tradirne l'essenza. Tra le sue creazioni più conosciute figura il tout langouste, una preparazione interamente dedicata all'aragosta, diventata uno dei simboli del suo stile: essenzialità dell'ingrediente, tecnica e valorizzazione del sapore originario.

Lo chef Romuald Royer all'interno della cucina viaggiante di “Al Dente”

La sua filosofia gastronomica combina ricerca e convivialità. All'attenzione propria dell'alta cucina si accompagna infatti il desiderio di mantenere un'atmosfera accogliente, nella quale l'esperienza del ristorante non perda mai il piacere dello stare insieme. Questo approccio si è espresso anche attraverso Mani, progetto imprenditoriale sviluppato in Corsica tra ristorazione, prodotti da forno e proposte di finger food. Royer ha inoltre esteso la propria attività alla ristorazione di bordo di Corsica Linea, contribuendo alla definizione dell'offerta gastronomica della compagnia, e alla cucina d'alta quota, con impegni professionali stagionali a Courchevel, sulle Alpi francesi.

La presidente della Pro Loco di Telti, Marilena Suelzu, ambasciatrice d'eccezione del borgo gallurese