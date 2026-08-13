Un vasto rogo si è sviluppato nella mattinata sul litorale romano, colpendo in modo devastante lo stabilimento balneare La Rambla a Maccarese, nel comune di Fiumicino (Rm). Intorno alle ore 10:00, una densa ed elevata colonna di fumo nero si è alzata verso il cielo, rimanendo chiaramente visibile da diversi chilometri di distanza lungo la costa affollata di bagnanti. La struttura, nota per la sua offerta turistica e per essere uno dei punti di riferimento della movida del litorale di Fiumicino, ospitava numerosi clienti al momento dell'evento. L'innesco del fuoco ha provocato momenti di forte apprensione tra i presenti, scatenando un fuggi fuggi generale verso la battigia e le strutture adiacenti.

La densa colonna di fumo nero che si alza dallo stabilimento La Rambla a Maccarese, chiaramente visibile dalla spiaggia

Cucina in fiamme e intervento dei Vigili del Fuoco a Maccarese

Stando alle prime ricostruzioni e alle ipotesi investigative, le fiamme avrebbero avuto origine all'interno dei locali della cucina dello stabilimento. Il fuoco si è poi propagato con rapida velocità, finendo per avvolgere gran parte della struttura ricettiva. Per domare il rogo e contenere l'emergenza, la Sala Operativa ha impiegato cinque squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da ulteriori autobotti inviate sul posto. Alle operazioni di spegnimento ha contribuito anche l'amministrazione comunale di Fiumicino con una botte straordinaria dalla capienza di 9.000 litri.

Messa in sicurezza dell'area e soccorsi medici al lido La Rambla

L'intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di isolare il perimetro del rogo, evitando che l'incendio potesse estendersi alle strutture balneari adiacenti. Per ragioni di sicurezza, i soccorritori hanno comunque disposto l'evacuazione preventiva dei lidi confinanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte. Un paio di individui, tra i primi a tentare di contenere le fiamme prima dell'arrivo dei soccorsi, hanno riportato lievi sintomi da inalazione di fumo, ma per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero ospedaliero.

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Considerazioni sulla sicurezza nelle strutture balneari e sulla ripartenza