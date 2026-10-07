Nuovi artigiani, eventi e musica: ecco il futuro di Mercato Centrale Milano

«Mangiare e bere bene restano il nostro obiettivo primario, ma non possiamo fermarci qui. Milano, più di tutte, è una città che stimola la contemporaneità. E noi vogliamo essere il luogo del cibo di qualità, ma portare in dote alle persone anche tutti quei valori che sono propri della nostra cultura: bellezza, convivialità, condivisione». Nelle parole del presidente Umberto Montano c’è il riassunto di ciò che è Mercato Centrale Milano e di quali sono i suoi obiettivi per il prossimo anno.

La nuova stagione del Mercato Centrale Milano partirà ufficialmente giovedì 15 ottobre

Il palinsesto 2026/2027 di Mercato Centrale Milano

Nella mattinata di mercoledì 7 ottobre, infatti, è stato presentato il palinsesto dello spazio di via Sammartini, nella “pancia” della stazione Centrale di Milano. Un anno che si annuncia ricco di novità e che si aprirà ufficialmente giovedì 15 ottobre con una grande festa. Dalle 18.30 alle 24.00 il Mercato si trasformerà in un percorso diffuso tra il piano delle botteghe e il primo piano: degustazioni, proposte speciali e momenti dedicati con gli artigiani, musica e performance live.

Nuove botteghe e nuovi artigiani in arrivo

Tra le principali novità della stagione ci sono alcuni nuovi ingressi nell’offerta gastronomica del Mercato. A Milano arriva Le Follie di Romualdo, la pizzeria di Romualdo Rizzuti, pizzaiolo proveniente da Firenze e più volte premiato con i Tre Spicchi del Gambero Rosso. Nel suo percorso figurano anche il riconoscimento Maestro dell’Impasto assegnato dal Gambero Rosso nel 2017 e il 15° posto nella classifica 50 Top Pizza del 2020. La proposta punta sulla ricerca degli impasti e delle materie prime e comprende anche una selezione di vini e champagne. Nuovo spazio anche per Da Ginevra, progetto della pasticcera Ginevra Manfredi, 22 anni, dedicato a lievitati, pasticceria, cioccolateria e gelateria artigianale. La produzione sarà quotidiana e costruita sulla selezione degli ingredienti.

Nella nuova stagione ci sarà anche una proposta di mixology gestita direttamente da Mercato Centrale

L’offerta internazionale si amplia con la bottega di Chen Rebecca Maier dedicata allo street food coreano e con La Bottega Iberica di Daniel Cohen, che propone specialità della tradizione spagnola, tra cui la paella cotta alla brace e una selezione di jamón d’annata. Completa le novità una proposta di mixology gestita direttamente da Mercato Centrale, con una particolare attenzione alle alternative analcoliche, tra cocktail e proposte dedicate all’aperitivo e al dopo cena. «C’è questa tendenza che noi non possiamo ignorare - ha sottolineato Montano - Così per la prima volta apriremo un cocktail bar analcolico».

La musica protagonista con Radio Mercato CentraleX

La musica sarà al centro di Radio Mercato CentraleX, nuovo progetto con la direzione artistica di Alex Neri. Il format occuperà il primo piano del Mercato durante tutta la settimana, trasformandolo in uno spazio dedicato non soltanto alla programmazione musicale, ma anche a incontri e contenuti. Il palinsesto comprenderà Dj set, podcast, interviste, live session, rubriche e format originali. Tra gli appuntamenti previsti ci sono Mangiadischi, dedicato alla cultura musicale e ai Dj set, e Cantastorie, pensato per conversazioni e incontri con protagonisti della cultura, della creatività e dello spettacolo.

Anche la musica protagonista al Mercato Centrale di Milano

Sono inoltre previste produzioni originali, contenuti dedicati agli artigiani, aperitivi musicali, brunch domenicali e collaborazioni con collettivi, artisti e realtà indipendenti. L'obiettivo è ampliare l'utilizzo del primo piano del Mercato, affiancando alla ristorazione altre attività legate alla musica, alla cultura e alla socialità. «Il progetto Mercato Centrale mi ha sempre affascinato, fin dagli inizi - ha raccontato Neri - I primi esperimenti con Umberto sono nati ormai diversi anni fa, portando la musica nel mercato. Questo spazio di Milano è meraviglioso, è un posto perfetto, con tutte le caratteristiche per essere un hub culturale».

Uno spazio per eventi e brand

La terza novità riguarda il settore degli eventi, con un progetto sviluppato in esclusiva con Antonella Avvinti, fondatrice e titolare di Truck Queen Agency, agenzia attiva da oltre dieci anni nella realizzazione di attivazioni ed esperienze per i brand in Italia e in Europa. L'iniziativa mette gli spazi di Mercato Centrale a disposizione di aziende, brand e community, mantenendo la componente gastronomica e le botteghe come parte centrale dell'esperienza. La partnership non riguarderà soltanto la sede milanese, ma potrà coinvolgere anche le altre sedi di Mercato Centrale presenti sul territorio.

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