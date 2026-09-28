Due storiche trattorie di Trastevere, nel cuore della ristorazione romana frequentata anche dai turisti, sono finite al centro di un'attività di controllo della polizia condotta con la collaborazione dell'Ispettorato del lavoro e della Asl Roma 1. Gli accertamenti hanno riguardato «Nannarella» e «Cencio La Parolaccia» e hanno portato alla contestazione di diverse violazioni. Le situazioni più gravi sono state rilevate da Nannarella, per la quale è scattata la sospensione dell'attività, oltre alla denuncia del titolare e a sanzioni complessive per 90mila euro. A La Parolaccia, invece, i controlli hanno evidenziato irregolarità relative alla sicurezza e all'impianto elettrico, con obbligo di adeguamento e sanzioni per 4mila euro, ma senza sospensione.

Sanzioni per irregolarità a Nannarella e a Cencio - La Parolaccia, trattorie storiche di Trastevere a Roma

Nannarella, sospesa l'attività dopo i controlli

Nel caso di Nannarella, gli accertamenti hanno evidenziato diverse criticità concentrate soprattutto sulla sicurezza sul lavoro e sulle condizioni dei locali. Tra le violazioni contestate figura l'assenza del piano di emergenza ed evacuazione, insieme a irregolarità riguardanti l'impianto elettrico. Durante il sopralluogo è stata inoltre riscontrata in cucina la presenza di blatte e altri insetti, elemento che si aggiunge alle altre contestazioni formulate dagli organi di controllo. Gli accertamenti hanno riguardato anche la posizione dei lavoratori. Le autorità hanno infatti rilevato la presenza di personale non in regola. L'insieme delle violazioni ha portato alla denuncia del titolare all'Autorità giudiziaria, alla sospensione immediata dell'attività e all'applicazione di sanzioni per un totale di 90mila euro. Nannarella, però, respinge le ricostruzioni circolate dopo la chiusura dell’osteria di Trastevere: la società dichiara che tutti i 75 dipendenti sono regolarmente assunti e che gli infestanti sono stati rilevati esclusivamente nel magazzino al piano inferiore, nell’area dei rifiuti. Secondo il locale, cucina e sala sarebbero risultate regolari. La sanzione sarebbe di 2.500 euro, non di 90mila, per la mancata esposizione del piano di emergenza, successivamente presentato. Un nuovo sopralluogo è previsto il 30 settembre per verificare le condizioni di riapertura.

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La Parolaccia, violazioni sulla sicurezza e sull'impianto elettrico