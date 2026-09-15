QUARTA EDIZIONE
50 Best Hotels 2026: il Rosewood Hong Kong resta 1°, il Passalacqua 5° e migliore d'Europa
Il Capella e il Four Seasons di Bangkok completano il podio della quarta edizione, annunciata a Parigi. Con 15 alberghi tra i primi 100 alberghi, l'Italia è il Paese più rappresentato della classifica
Il Rosewood Hong Kong si è confermato il miglior hotel del mondo nella quarta edizione di The World’s 50 Best Hotels, svelata a Parigi, che ha visto ancora una volta l’Asia dominare le prime posizioni della classifica. Alle spalle del vincitore, il podio ha mantenuto gli stessi protagonisti del 2025, ma a posizioni invertite: il Capella Bangkok è salito dal terzo al secondo posto, davanti al Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, passato dal secondo al terzo. Quarto l’Atlantis The Royal di Dubai (sesto lo scorso anno).
A interrompere la sequenza asiatica è stata l’Italia, con il Passalacqua, che si è piazzato al quinto posto. La struttura sulle rive del Lago di Como, vincitrice dell’edizione inaugurale del 2023, è scivolata di una posizione, ma ha ricevuto due dei riconoscimenti più importanti della serata: il Best Hotel in Europe, miglior hotel europeo, e il Best Boutique Hotel Award.
Gli hotel dal sesto al decimo posto
A seguire, nella top ten, il Rosewood São Paulo (24° nell’edizione 2025), sesto e premiato come miglior hotel del Sud America, il Mandarin Oriental Qianmen di Pechino (14° un anno fa), l’Upper House Hong Kong (10° nel 2025), il Chablé Yucatán (8° nella scorsa edizione), oggi nono e vincitore anche dei premi di miglior hotel del Nord America e dell’Eco Hotel Award, il Mandarin Oriental Bangkok (7° l’anno scorso) e l’Aman Tokyo (25° nel 2025).
L’Italia la nazione con più strutture in top 100
Nel complesso, l’Italia ha piazzato 15 strutture nella top 100, due in più rispetto allo scorso anno e più di qualsiasi altro Paese, un primato arrivato poche ore dopo quello ottenuto, in un altro ambito, nella graduatoria di 50 Top Pizza World 2026, presentata a Napoli. Alle spalle dell’Italia si sono collocati Giappone e Francia, rispettivamente con 11 e 10 hotel. Tokyo è stata la città più presente, con sette indirizzi; Parigi ne ha avuti sei, Bangkok e Hong Kong cinque ciascuna. Tra gli italiani, il movimento più rilevante ha riguardato Casa Maria Luigia, progetto di ospitalità dello chef Massimo Bottura e della moglie Lara Gilmore. La struttura di Modena è passata dall’82° posto del 2025 al 18° e ha ricevuto l’Highest New Entry Award, premio assegnato all’hotel che ha registrato il miglior nuovo ingresso in classifica.
In forte crescita anche Portrait Milano, salito dal 99° al 39° posto, e lo Splendido di Portofino, passato dall’83° al 60°. In calo, invece, Four Seasons Firenze, sceso dal nono al 12° posto, Bulgari Roma dal 22° al 32°, Borgo Santandrea dal 53° all’84° e Borgo Egnazia dal 63° all’88°. Reschio, infine, è passato dall’81° al 95° posto. Accanto agli hotel già presenti nella graduatoria, sono infine sei le strutture italiane che hanno fatto il loro ingresso nella top 100: San Domenico Palace di Taormina, 50°, Il San Pietro di Positano, 58°, Castiglion del Bosco a Montalcino, 62°, Orient Express La Minerva a Roma, 66°, Forestis Dolomites a Bressanone, 68°, e Villa Treville a Positano, 91°.
La classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2026
Di seguito, la classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2026:
- Rosewood Hong Kong - Hong Kong, Cina
- Capella Bangkok - Bangkok, Thailandia
- Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River - Bangkok, Thailandia
- Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti
- Passalacqua - Lago di Como, Italia
- Rosewood São Paulo - San Paolo, Brasile
- Mandarin Oriental Qianmen - Pechino, Cina
- Upper House Hong Kong - Hong Kong, Cina
- Chablé Yucatán - Chocholá, Messico
- Mandarin Oriental Bangkok - Bangkok, Thailandia
- Aman Tokyo - Tokyo, Giappone
- Four Seasons Firenze - Firenze, Italia
- Claridge’s - Londra, Regno Unito
- Hôtel de Crillon - Parigi, Francia
- Jumeirah Marsa Al Arab - Dubai, Emirati Arabi Uniti
- Capella Sydney - Sydney, Australia
- Raffles Singapore - Singapore
- Casa Maria Luigia - Modena, Italia
- Le Bristol - Parigi, Francia
- Cheval Blanc Paris - Parigi, Francia
- Desa Potato Head - Bali, Indonesia
- San Ysidro Ranch - Santa Barbara, Stati Uniti
- One&Only Mandarina - Riviera Nayarit, Messico
- Bulgari Tokyo - Tokyo, Giappone
- Las Ventanas al Paraíso - Los Cabos, Messico
- Royal Mansour - Marrakech, Marocco
- Four Seasons Astir Palace - Atene, Grecia
- Raffles London at The OWO - Londra, Regno Unito
- Copacabana Palace - Rio de Janeiro, Brasile
- The Taj Mahal Palace - Mumbai, India
- The Peninsula Istanbul - Istanbul, Turchia
- Bulgari Roma - Roma, Italia
- Patina Osaka - Osaka, Giappone
- Mount Nelson - Città del Capo, Sudafrica
- Nihi Sumba - Sumba Island, Indonesia
- Badrutt’s Palace - St. Moritz, Svizzera
- Park Hyatt Kyoto - Kyoto, Giappone
- Hôtel du Couvent - Nizza, Francia
- Portrait Milano - Milano, Italia
- Hôtel de Paris Monte-Carlo - Monaco
- Plaza Athénée - Parigi, Francia
- Hotel Sacher Vienna - Vienna, Austria
- Estelle Manor - Witney, Regno Unito
- Hôtel du Cap-Eden-Roc - Antibes, Francia
- Amangiri - Canyon Point, Stati Uniti
- The Peninsula Hong Kong - Hong Kong, Cina
- Maroma - Riviera Maya, Messico
- Aman Nai Lert - Bangkok, Thailandia
- The Connaught - Londra, Regno Unito
- San Domenico Palace - Taormina, Italia
- La Réserve Paris - Parigi, Francia
- Janu Tokyo - Tokyo, Giappone
- Park Hyatt Tokyo - Tokyo, Giappone
- Palacio Nazarenas - Cusco, Perù
- Soneva Fushi - Maldive
- Rosewood London - Londra, Regno Unito
- Hotel Bel-Air - Los Angeles, Stati Uniti
- Il San Pietro di Positano - Positano, Italia
- Mandarin Oriental Hong Kong - Hong Kong, Cina
- Splendido - Portofino, Italia
- Mandapa - Bali, Indonesia
- Castiglion del Bosco - Montalcino, Italia
- Sofitel Legend Casco Viejo - Panama City, Panama
- Hotel Esencia - Tulum, Messico
- The Beverly Hills Hotel - Los Angeles, Stati Uniti
- Orient Express La Minerva - Roma, Italia
- Montage Los Cabos - Cabo San Lucas, Messico
- Forestis Dolomites - Bressanone, Italia
- The Okura Tokyo - Tokyo, Giappone
- Rosewood Bangkok - Bangkok, Thailandia
- Amangalla - Galle, Sri Lanka
- Ritz Paris - Parigi, Francia
- Palace Hotel Tokyo - Tokyo, Giappone
- Four Seasons Tamarindo - La Manzanilla, Messico
- La Mamounia - Marrakech, Marocco
- Maçakızı - Bodrum, Turchia
- Hotel das Cataratas - Cascate di Iguassu, Brasile
- The Fifth Avenue Hotel - New York, Stati Uniti
- Hotel The Mitsui - Kyoto, Giappone
- Carlton Cannes - Cannes, Francia
- Capella Hanoi - Hanoi, Vietnam
- Huka Lodge - Taupō, Nuova Zelanda
- The Calile - Brisbane, Australia
- Borgo Santandrea - Amalfi, Italia
- Hoshinoya Tokyo - Tokyo, Giappone
- Four Seasons Hong Kong - Hong Kong, Cina
- Aman New York - New York, Stati Uniti
- Borgo Egnazia - Savelletri, Italia
- Waldorf Astoria Osaka - Osaka, Giappone
- Mandarin Oriental Shenzhen - Shenzhen, Cina
- Villa Treville - Positano, Italia
- The Greenwich Hotel - New York, Stati Uniti
- The Maybourne Riviera - Roquebrune-Cap-Martin, Francia
- The Johri - Jaipur, India
- Reschio - Lisciano Niccone, Italia
- Wynn Palace - Macao, Cina
- Capella Singapore - Singapore
- The Oberoi Udaivilas - Udaipur, India
- The Peninsula Shanghai - Shanghai, Cina
- Gleneagles - Auchterarder, Regno Unito
I premi speciali
One to Watch Award: The Fifth Avenue Hotel - New York, Stati Uniti
Art of Hospitality Award: Badrutt’s Palace - St. Moritz, Svizzera
Best New Hotel Award: Patina Osaka - Osaka, Giappone
Most Admired Hotel Group Award: Rosewood
Best Hotel in Africa: Royal Mansour - Marrakech, Marocco
Highest Climber Award: Las Ventanas al Paraíso - Los Cabos, Messico
Highest New Entry Award: Casa Maria Luigia - Modena, Italia
Best Hotel in Oceania: Capella Sydney - Sydney, Australia
Icon Award: James McBride
Best Hotel in North America: Chablé Yucatán - Chocholá, Messico
Eco Hotel Award: Chablé Yucatán - Chocholá, Messico
Best Hotel in South America: Rosewood São Paulo - San Paolo, Brasile
Best Hotel in Europe: Passalacqua - Lago di Como, Italia
Best Boutique Hotel Award: Passalacqua - Lago di Como, Italia
Best Hotel in the Middle East: Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti
Best Beach Hotel Award: Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti
Best Hotel in Asia: Rosewood Hong Kong - Hong Kong, Cina
Di seguito, la classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2026:
- Rosewood Hong Kong - Hong Kong
- Capella Bangkok - Bangkok, Thailandia
- Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River - Bangkok, Thailandia
- Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti
- Passalacqua - Lago di Como, Italia
- Rosewood São Paulo - San Paolo, Brasile
- Mandarin Oriental Qianmen - Pechino, Cina
- Upper House Hong Kong - Hong Kong
- Chablé Yucatán - Chocholá, Messico
- Mandarin Oriental Bangkok - Bangkok, Thailandia
- Aman Tokyo - Tokyo, Giappone
- Four Seasons Firenze - Firenze, Italia
- Claridge’s - Londra, Regno Unito
- Hôtel de Crillon - Parigi, Francia
- Jumeirah Marsa Al Arab - Dubai, Emirati Arabi Uniti
- Capella Sydney - Sydney, Australia
- Raffles Singapore - Singapore
- Casa Maria Luigia - Modena, Italia
- Le Bristol - Parigi, Francia
- Cheval Blanc Paris - Parigi, Francia
- Desa Potato Head - Bali, Indonesia
- San Ysidro Ranch - Santa Barbara, Stati Uniti
- One&Only Mandarina - Riviera Nayarit, Messico
- Bulgari Tokyo - Tokyo, Giappone
- Las Ventanas al Paraíso - Los Cabos, Messico
- Royal Mansour - Marrakech, Marocco
- Four Seasons Astir Palace - Atene, Grecia
- Raffles London at The OWO - Londra, Regno Unito
- Copacabana Palace - Rio de Janeiro, Brasile
- The Taj Mahal Palace - Mumbai, India
- The Peninsula Istanbul - Istanbul, Turchia
- Bulgari Roma - Roma, Italia
- Patina Osaka - Osaka, Giappone
- Mount Nelson - Città del Capo, Sudafrica
- Nihi Sumba - Sumba Island, Indonesia
- Badrutt’s Palace - St. Moritz, Svizzera
- Park Hyatt Kyoto - Kyoto, Giappone
- Hôtel du Couvent - Nizza, Francia
- Portrait Milano - Milano, Italia
- Hôtel de Paris Monte-Carlo - Monaco
- Plaza Athénée - Parigi, Francia
- Hotel Sacher Vienna - Vienna, Austria
- Estelle Manor - Witney, Regno Unito
- Hôtel du Cap-Eden-Roc - Antibes, Francia
- Amangiri - Canyon Point, Stati Uniti
- The Peninsula Hong Kong - Hong Kong
- Maroma - Riviera Maya, Messico
- Aman Nai Lert - Bangkok, Thailandia
- The Connaught - Londra, Regno Unito
- San Domenico Palace - Taormina, Italia
- La Réserve Paris - Parigi, Francia
- Janu Tokyo - Tokyo, Giappone
- Park Hyatt Tokyo - Tokyo, Giappone
- Palacio Nazarenas - Cusco, Perù
- Soneva Fushi - Maldive
- Rosewood London - Londra, Regno Unito
- Hotel Bel-Air - Los Angeles, Stati Uniti
- Il San Pietro di Positano - Positano, Italia
- Mandarin Oriental Hong Kong - Hong Kong
- Splendido - Portofino, Italia
- Mandapa - Bali, Indonesia
- Castiglion del Bosco - Montalcino, Italia
- Sofitel Legend Casco Viejo - Panama City, Panama
- Hotel Esencia - Tulum, Messico
- The Beverly Hills Hotel - Los Angeles, Stati Uniti
- Orient Express La Minerva - Roma, Italia
- Montage Los Cabos - Cabo San Lucas, Messico
- Forestis Dolomites - Bressanone, Italia
- The Okura Tokyo - Tokyo, Giappone
- Rosewood Bangkok - Bangkok, Thailandia
- Amangalla - Galle, Sri Lanka
- Ritz Paris - Parigi, Francia
- Palace Hotel Tokyo - Tokyo, Giappone
- Four Seasons Tamarindo - La Manzanilla, Messico
- La Mamounia - Marrakech, Marocco
- Maçakızı - Bodrum, Turchia
- Hotel das Cataratas - Cascate di Iguassu, Brasile
- The Fifth Avenue Hotel - New York, Stati Uniti
- Hotel The Mitsui - Kyoto, Giappone
- Carlton Cannes - Cannes, Francia
- Capella Hanoi - Hanoi, Vietnam
- Huka Lodge - Taupō, Nuova Zelanda
- The Calile - Brisbane, Australia
- Borgo Santandrea - Amalfi, Italia
- Hoshinoya Tokyo - Tokyo, Giappone
- Four Seasons Hong Kong - Hong Kong
- Aman New York - New York, Stati Uniti
- Borgo Egnazia - Savelletri, Italia
- Waldorf Astoria Osaka - Osaka, Giappone
- Mandarin Oriental Shenzhen - Shenzhen, Cina
- Villa Treville - Positano, Italia
- The Greenwich Hotel - New York, Stati Uniti
- The Maybourne Riviera - Roquebrune-Cap-Martin, Francia
- The Johri - Jaipur, India
- Reschio - Lisciano Niccone, Italia
- Wynn Palace - Macao, Cina
- Capella Singapore - Singapore
- The Oberoi Udaivilas - Udaipur, India
- The Peninsula Shanghai - Shanghai, Cina
- Gleneagles - Auchterarder, Regno Unito