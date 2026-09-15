Il Rosewood Hong Kong si è confermato il miglior hotel del mondo nella quarta edizione di The World’s 50 Best Hotels, svelata a Parigi, che ha visto ancora una volta l’Asia dominare le prime posizioni della classifica. Alle spalle del vincitore, il podio ha mantenuto gli stessi protagonisti del 2025, ma a posizioni invertite: il Capella Bangkok è salito dal terzo al secondo posto, davanti al Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, passato dal secondo al terzo. Quarto l’Atlantis The Royal di Dubai (sesto lo scorso anno).

A interrompere la sequenza asiatica è stata l’Italia, con il Passalacqua, che si è piazzato al quinto posto. La struttura sulle rive del Lago di Como, vincitrice dell’edizione inaugurale del 2023, è scivolata di una posizione, ma ha ricevuto due dei riconoscimenti più importanti della serata: il Best Hotel in Europe, miglior hotel europeo, e il Best Boutique Hotel Award.

Gli hotel dal sesto al decimo posto

A seguire, nella top ten, il Rosewood São Paulo (24° nell’edizione 2025), sesto e premiato come miglior hotel del Sud America, il Mandarin Oriental Qianmen di Pechino (14° un anno fa), l’Upper House Hong Kong (10° nel 2025), il Chablé Yucatán (8° nella scorsa edizione), oggi nono e vincitore anche dei premi di miglior hotel del Nord America e dell’Eco Hotel Award, il Mandarin Oriental Bangkok (7° l’anno scorso) e l’Aman Tokyo (25° nel 2025).

L’Italia la nazione con più strutture in top 100

Nel complesso, l’Italia ha piazzato 15 strutture nella top 100, due in più rispetto allo scorso anno e più di qualsiasi altro Paese, un primato arrivato poche ore dopo quello ottenuto, in un altro ambito, nella graduatoria di 50 Top Pizza World 2026, presentata a Napoli. Alle spalle dell’Italia si sono collocati Giappone e Francia, rispettivamente con 11 e 10 hotel. Tokyo è stata la città più presente, con sette indirizzi; Parigi ne ha avuti sei, Bangkok e Hong Kong cinque ciascuna. Tra gli italiani, il movimento più rilevante ha riguardato Casa Maria Luigia, progetto di ospitalità dello chef Massimo Bottura e della moglie Lara Gilmore. La struttura di Modena è passata dall’82° posto del 2025 al 18° e ha ricevuto l’Highest New Entry Award, premio assegnato all’hotel che ha registrato il miglior nuovo ingresso in classifica.

In forte crescita anche Portrait Milano, salito dal 99° al 39° posto, e lo Splendido di Portofino, passato dall’83° al 60°. In calo, invece, Four Seasons Firenze, sceso dal nono al 12° posto, Bulgari Roma dal 22° al 32°, Borgo Santandrea dal 53° all’84° e Borgo Egnazia dal 63° all’88°. Reschio, infine, è passato dall’81° al 95° posto. Accanto agli hotel già presenti nella graduatoria, sono infine sei le strutture italiane che hanno fatto il loro ingresso nella top 100: San Domenico Palace di Taormina, 50°, Il San Pietro di Positano, 58°, Castiglion del Bosco a Montalcino, 62°, Orient Express La Minerva a Roma, 66°, Forestis Dolomites a Bressanone, 68°, e Villa Treville a Positano, 91°.

La classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2026

Di seguito, la classifica completa dei World’s 50 Best Hotels 2026:

Rosewood Hong Kong - Hong Kong, Cina Capella Bangkok - Bangkok, Thailandia Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River - Bangkok, Thailandia Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti Passalacqua - Lago di Como, Italia Rosewood São Paulo - San Paolo, Brasile Mandarin Oriental Qianmen - Pechino, Cina Upper House Hong Kong - Hong Kong, Cina Chablé Yucatán - Chocholá, Messico Mandarin Oriental Bangkok - Bangkok, Thailandia Aman Tokyo - Tokyo, Giappone Four Seasons Firenze - Firenze, Italia Claridge’s - Londra, Regno Unito Hôtel de Crillon - Parigi, Francia Jumeirah Marsa Al Arab - Dubai, Emirati Arabi Uniti Capella Sydney - Sydney, Australia Raffles Singapore - Singapore Casa Maria Luigia - Modena, Italia Le Bristol - Parigi, Francia Cheval Blanc Paris - Parigi, Francia Desa Potato Head - Bali, Indonesia San Ysidro Ranch - Santa Barbara, Stati Uniti One&Only Mandarina - Riviera Nayarit, Messico Bulgari Tokyo - Tokyo, Giappone Las Ventanas al Paraíso - Los Cabos, Messico Royal Mansour - Marrakech, Marocco Four Seasons Astir Palace - Atene, Grecia Raffles London at The OWO - Londra, Regno Unito Copacabana Palace - Rio de Janeiro, Brasile The Taj Mahal Palace - Mumbai, India The Peninsula Istanbul - Istanbul, Turchia Bulgari Roma - Roma, Italia Patina Osaka - Osaka, Giappone Mount Nelson - Città del Capo, Sudafrica Nihi Sumba - Sumba Island, Indonesia Badrutt’s Palace - St. Moritz, Svizzera Park Hyatt Kyoto - Kyoto, Giappone Hôtel du Couvent - Nizza, Francia Portrait Milano - Milano, Italia Hôtel de Paris Monte-Carlo - Monaco Plaza Athénée - Parigi, Francia Hotel Sacher Vienna - Vienna, Austria Estelle Manor - Witney, Regno Unito Hôtel du Cap-Eden-Roc - Antibes, Francia Amangiri - Canyon Point, Stati Uniti The Peninsula Hong Kong - Hong Kong, Cina Maroma - Riviera Maya, Messico Aman Nai Lert - Bangkok, Thailandia The Connaught - Londra, Regno Unito San Domenico Palace - Taormina, Italia La Réserve Paris - Parigi, Francia Janu Tokyo - Tokyo, Giappone Park Hyatt Tokyo - Tokyo, Giappone Palacio Nazarenas - Cusco, Perù Soneva Fushi - Maldive Rosewood London - Londra, Regno Unito Hotel Bel-Air - Los Angeles, Stati Uniti Il San Pietro di Positano - Positano, Italia Mandarin Oriental Hong Kong - Hong Kong, Cina Splendido - Portofino, Italia Mandapa - Bali, Indonesia Castiglion del Bosco - Montalcino, Italia Sofitel Legend Casco Viejo - Panama City, Panama Hotel Esencia - Tulum, Messico The Beverly Hills Hotel - Los Angeles, Stati Uniti Orient Express La Minerva - Roma, Italia Montage Los Cabos - Cabo San Lucas, Messico Forestis Dolomites - Bressanone, Italia The Okura Tokyo - Tokyo, Giappone Rosewood Bangkok - Bangkok, Thailandia Amangalla - Galle, Sri Lanka Ritz Paris - Parigi, Francia Palace Hotel Tokyo - Tokyo, Giappone Four Seasons Tamarindo - La Manzanilla, Messico La Mamounia - Marrakech, Marocco Maçakızı - Bodrum, Turchia Hotel das Cataratas - Cascate di Iguassu, Brasile The Fifth Avenue Hotel - New York, Stati Uniti Hotel The Mitsui - Kyoto, Giappone Carlton Cannes - Cannes, Francia Capella Hanoi - Hanoi, Vietnam Huka Lodge - Taupō, Nuova Zelanda The Calile - Brisbane, Australia Borgo Santandrea - Amalfi, Italia Hoshinoya Tokyo - Tokyo, Giappone Four Seasons Hong Kong - Hong Kong, Cina Aman New York - New York, Stati Uniti Borgo Egnazia - Savelletri, Italia Waldorf Astoria Osaka - Osaka, Giappone Mandarin Oriental Shenzhen - Shenzhen, Cina Villa Treville - Positano, Italia The Greenwich Hotel - New York, Stati Uniti The Maybourne Riviera - Roquebrune-Cap-Martin, Francia The Johri - Jaipur, India Reschio - Lisciano Niccone, Italia Wynn Palace - Macao, Cina Capella Singapore - Singapore The Oberoi Udaivilas - Udaipur, India The Peninsula Shanghai - Shanghai, Cina Gleneagles - Auchterarder, Regno Unito

I premi speciali

One to Watch Award: The Fifth Avenue Hotel - New York, Stati Uniti

Art of Hospitality Award: Badrutt’s Palace - St. Moritz, Svizzera

Best New Hotel Award: Patina Osaka - Osaka, Giappone

Most Admired Hotel Group Award: Rosewood

Best Hotel in Africa: Royal Mansour - Marrakech, Marocco

Highest Climber Award: Las Ventanas al Paraíso - Los Cabos, Messico

Highest New Entry Award: Casa Maria Luigia - Modena, Italia

Best Hotel in Oceania: Capella Sydney - Sydney, Australia

Icon Award: James McBride

Best Hotel in North America: Chablé Yucatán - Chocholá, Messico

Eco Hotel Award: Chablé Yucatán - Chocholá, Messico

Best Hotel in South America: Rosewood São Paulo - San Paolo, Brasile

Best Hotel in Europe: Passalacqua - Lago di Como, Italia

Best Boutique Hotel Award: Passalacqua - Lago di Como, Italia

Best Hotel in the Middle East: Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti

Best Beach Hotel Award: Atlantis The Royal - Dubai, Emirati Arabi Uniti

Best Hotel in Asia: Rosewood Hong Kong - Hong Kong, Cina