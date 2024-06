All'Aleph Rome Hotel c'è il nuovo menu sostenibile e riapre la  piscina panoramica

L'estate romana si anima sulle terrazze più suggestive della città e l'Aleph Rome Hotel non fa eccezione. Il suo rooftop è pronto ad accogliere gli ospiti per un tuffo in piscina, un relax a bordo vasca e una cena all'aperto con vista mozzafiato sulla Città Eterna.

La piscina panoramica dell'Aleph Rome Hotel

Lo Sky Restaurant, situato all'ultimo piano dell'hotel, apre la sua terrazza panoramica e presenta il nuovo menu estivo, elaborato dall'executive chef Carmine Buonanno e dal suo team. La parola d'ordine è sostenibilità, declinata in diverse sfaccettature:

Cibo locale: Il menu valorizza i prodotti del territorio, con un occhio di riguardo alla biodiversità e alla stagionalità.

Riduzione degli sprechi: L'Aleph Rome Hotel si impegna a ridurre gli scarti alimentari, utilizzando il prodotto nella sua interezza e applicando tecniche moderne e tradizionali.

Prodotti di prossimità: Seguendo il principio delle 50 Miglia, il menu privilegia prodotti locali provenienti da aziende agricole vicine, come l'azienda agricola Agrilab di Campagnano di Roma, che fornisce verdure fresche e la sua birra artigianale.

Opzioni vegane e vegetariane: Il menu include diverse proposte per soddisfare anche gli ospiti che scelgono una dieta vegana o vegetariana.

Lo chef dello Sky Restaurant, Carmine Buonanno

Le caratteristiche del menu sono chiaramente evidenziate da apposite icone, che permettono agli ospiti di scegliere consapevolmente i loro piatti in base ai loro gusti e alle loro esigenze. Tra le proposte:

Anatra cotta sottovuoto, gel di arancia, croccante al grue di cacao, misticanza e 7 spezie

Orzo in osmosi di birra ipa, gel di birra, sorbetto al pomodoro, verdurine glassate e terra di olive Itrane

Vesuvietti di pasta, peperoni, noci, alici e prezzemolo

Straccetti con ragù vegetale, mandorle e datterino giallo

Trancio di vitello di costata di vitello, maionese alle alici del borgo e cicoria

Rombo alla brace, variazione di patate viola, patata del Fucino, neve al rosmarino, buccie di patate al pepe rosa

Per concludere in bellezza il pasto, il menu propone una selezione di dessert golosi e raffinati, come:

Mousse al limone con caramello al limone, sorbetto al limone e basilico

Cilindro croccante al cacao, ripieno di crema al caffè, spuma al mascarpone e zabaione al caffè

Cheese cake al pecorino romano, pere e sorbetto al miele di castagno

Oltre all'eccellente cucina, l'Aleph Rome Hotel offre ai suoi ospiti la possibilità di rilassarsi a bordo piscina e godersi la vista panoramica sulla città. La piscina è il luogo ideale per sfuggire al caldo estivo e trascorrere momenti di svago in compagnia.

Con il suo nuovo menu estivo, la riapertura della piscina e la sua atmosfera elegante e accogliente, l'Aleph Rome Hotel è la destinazione ideale per un'estate all'insegna del gusto, della sostenibilità e del divertimento nel cuore di Roma.

