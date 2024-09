L'hotel Six Senses Rome celebra il primo anno con un evento esclusivo

Il Six Senses Rome ha celebrato il suo primo anniversario con un evento esclusivo che ha visto la partecipazione di giornalisti e influencer di rilievo, sia italiani che internazionali, insieme a numerosi amici. La festa ha avuto luogo nel suggestivo BIVIUM Bar & Restaurant dell'hotel, con la musica di DJ Rodion e dei Feathered Sun, immersi nel verde lussureggiante del giardino interno. Gli ospiti hanno potuto godere di letture di tarocchi e rituali di benvenuto tipici dello stile Six Senses. In anteprima, JO.KE dei Feathered Sun ha eseguito tre brani dal nuovo album del duo Soft Changa.

La festa per il primo anno del Six Senses Roma

Le prelibatezze locali preparate secondo la filosofia "Eat With Six Senses" e i cocktail ispirati alla botanica hanno accompagnato la serata fino a tarda notte. L’evento si è concluso con un breve intervento dei padroni di casa, Neil Jacobs, amministratore delegato di Six Senses, e Francesca Tozzi, General Manager di Six Senses Rome, seguito dal taglio della torta.

Per una selezione di giornalisti e influencer, le celebrazioni sono continuate con attività di benessere, tra cui sessioni di sound healing, cerimonie del cacao e bagni romani, culminando con il Sustainable Farmers’ Brunch.

© Riproduzione riservata