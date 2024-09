Milano si tinge di giapponese con la Tokyo Week in Terrazza Gallia

Per il secondo anno consecutivo, torna l'atteso evento che mette in scena un incontro tra due delle cucine più apprezzate al mondo: quella italiana e quella giapponese. Lo scorso marzo, i fratelli Antonio e Vincenzo Lebano, executive chef della Terrazza Gallia, hanno avuto l'opportunità di recarsi in Giappone, dove hanno collaborato con i colleghi del Prince Gallery Tokyo Kioicho: Ken Takahashi, Hiroaki Hoshina e Yuta Yasaku. Ora è il momento di ricambiare l'ospitalità, accogliendo nuovamente i talentuosi chef giapponesi in Italia. Per celebrare la loro visita, l'Excelsior Hotel Gallia presenta la “Tokyo Week”, un'occasione imperdibile per esplorare i sapori, le tradizioni e l'arte culinaria del Giappone.

Excelsior Hotel Gallia: la Tokyo Week celebra l'incontro tra le cucine italiana e giapponese

Per una settimana, nelle serate del 30 settembre e dell'1, 3, 4 e 5 ottobre, dalle 18.30 alle 22.30, Terrazza Gallia Bar, uno dei rooftop più iconici ed esclusivi di Milano, propone un autentico aperitivo giapponese. Gli ospiti possono scegliere tra i numerosi piatti presenti in carta, come il “Wagyu Cutlet Sandwich”, sfizioso panino ripieno di manzo wagyu impanato e fritto, i “Tsukemono”, rinfrescanti verdurine giapponesi sottaceto, e l'“Okonomiyaki”, goloso piatto della tradizione nipponica amichevolmente chiamato “la pizza di Osaka”. Grande ritorno, infine, per la “Tempura Soba”, signature dish dello chef Ken Takahashi, molto apprezzato durante la scorsa edizione.

Ad accompagnare i piatti, una serie di cocktail speciali a cura di Andrea Griggion, bar manager di Terrazza Gallia: “Hanasaka Jisan” (Mancino Vermouth Sakura, Kikuisami Umeshu, The London Essence White Peach & Jasmine Crafted Soda), “The grateful crane” (Roku Gin, Yonetsuru Pink Kappa, Aperitivo Americano Cocchi Rosa), “Yuzu Road” (Acou Rum White, Kodakara Yuzu, lime) e “1940 Julep” (Nikka Pure Malt Black, foglie di menta e shiso, lime, sciroppo di zucchero). Completa la drink list una selezione di Sake e Whisky.

La visita della delegazione giapponese rappresenta un'occasione imperdibile per scoprire come la passione per la cucina possa unire culture diverse, grazie alla condivisione di tecniche e tradizioni che celebrano la stagionalità dei prodotti, l'armonia dei sapori e l'arte della preparazione. La “Tokyo Week” è un vero e proprio viaggio sensoriale volto ad arricchire l'esperienza culinaria di tutti i partecipanti per offrire un autentico assaggio della cultura giapponese nel cuore di Milano.

