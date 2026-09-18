BEVERAGE
All'Hotel d'Inghilterra di Roma c'è un nuovo bar manager: Alessio Mercuri
Dopo esperienze in Italia, Inghilterra e Australia, il mixologist firma la proposta beverage del Cafè Romano e della Terrazza Romana, fra cocktail d'autore, classici e una carta ispirata alle costellazioni
Alessio Mercuri è il nuovo bar manager dell’Hotel d’Inghilterra Roma - Starhotels Collezione, storica struttura a pochi passi da Piazza di Spagna. A lui è affidata la guida della proposta beverage del Cafè Romano Lounge Bar e della Terrazza Romana, il rooftop inaugurato nel 2025: un incarico presentato anche al Roma Bar Show 2026 con una masterclass dedicata al ruolo del Bar Manager nell’hôtellerie di lusso.
Dalla Capitale all’hotellerie internazionale
Romano, Mercuri porta con sé oltre quindici anni di esperienza tra ristorazione e hotel di alto livello. Il suo percorso è iniziato nella Capitale, prima di proseguire tra Inghilterra e Australia, con tappe a Melbourne, Cairns e Londra. Dal 2021 era Bar Manager del Grand Hotel Flora; ora torna a lavorare nel centro di Roma, inserendosi nella nuova fase dell’Hotel d’Inghilterra. Il suo lavoro ruota attorno ai signature cocktail, pensati in relazione al luogo che li ospita e alla proposta food & beverage dell’albergo. La direzione è quella di una mixology contemporanea, costruita con distillati italiani, ingredienti stagionali e materie prime selezionate, per dare al bar un’identità riconoscibile e, al tempo stesso, adatta ai diversi momenti della giornata.
Due spazi, una proposta beverage
È da questa impostazione che prende forma la proposta dell’Hotel d’Inghilterra, articolata tra due esperienze complementari. All’interno, il Cafè Romano Lounge Bar mantiene un’impronta raccolta e privilegia il dialogo diretto con il bartender: l’ospite può fermarsi al bancone, confrontarsi sulla scelta e spaziare tra drink della casa e grandi classici, dal Martini in poi. Sulla Terrazza Romana, invece, l’esperienza diventa più conviviale, con lo sguardo che attraversa i tetti della città, da Villa Medici a San Carlo al Corso, dal Quirinale al Vittoriano.
Qui cocktail, anche analcolici, accompagnano la proposta finger food dell’Executive Chef Andrea Sangiuliano. Per le serate in terrazza Mercuri ha ideato una carta ispirata alle costellazioni, composta da drink che richiamano altrettante stelle: Antares, pensato come pre dinner e costruito su note citriche e botaniche, con un gin locale che richiama mentuccia e alloro; Vega, più morbido e con sfumature di cognac; Lyra, infine, un mocktail con anguria e agrumi.