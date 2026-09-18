All'Hotel d'Inghilterra di Roma c'è un nuovo bar manager: Alessio Mercuri

Alessio Mercuri è il nuovo bar manager dell’Hotel d’Inghilterra Roma - Starhotels Collezione, storica struttura a pochi passi da Piazza di Spagna. A lui è affidata la guida della proposta beverage del Cafè Romano Lounge Bar e della Terrazza Romana, il rooftop inaugurato nel 2025: un incarico presentato anche al Roma Bar Show 2026 con una masterclass dedicata al ruolo del Bar Manager nell’hôtellerie di lusso.

Alessio Mercuri, il nuovo bar manager dell’Hotel d’Inghilterra Roma - Starhotels Collezione

Dalla Capitale all’hotellerie internazionale

Romano, Mercuri porta con sé oltre quindici anni di esperienza tra ristorazione e hotel di alto livello. Il suo percorso è iniziato nella Capitale, prima di proseguire tra Inghilterra e Australia, con tappe a Melbourne, Cairns e Londra. Dal 2021 era Bar Manager del Grand Hotel Flora; ora torna a lavorare nel centro di Roma, inserendosi nella nuova fase dell’Hotel d’Inghilterra. Il suo lavoro ruota attorno ai signature cocktail, pensati in relazione al luogo che li ospita e alla proposta food & beverage dell’albergo. La direzione è quella di una mixology contemporanea, costruita con distillati italiani, ingredienti stagionali e materie prime selezionate, per dare al bar un’identità riconoscibile e, al tempo stesso, adatta ai diversi momenti della giornata.

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Due spazi, una proposta beverage

È da questa impostazione che prende forma la proposta dell’Hotel d’Inghilterra, articolata tra due esperienze complementari. All’interno, il Cafè Romano Lounge Bar mantiene un’impronta raccolta e privilegia il dialogo diretto con il bartender: l’ospite può fermarsi al bancone, confrontarsi sulla scelta e spaziare tra drink della casa e grandi classici, dal Martini in poi. Sulla Terrazza Romana, invece, l’esperienza diventa più conviviale, con lo sguardo che attraversa i tetti della città, da Villa Medici a San Carlo al Corso, dal Quirinale al Vittoriano.

L'Hotel d'Inghilterra di Roma