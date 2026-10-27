L'aeroporto di Palermo amplia la propria offerta enogastronomica con l'apertura del Planeta Wine Bar, un nuovo spazio dedicato ai vini dell'azienda siciliana e ai prodotti del territorio. Il locale, realizzato in collaborazione con Autogrill e con una proposta gastronomica sviluppata insieme a Prezzemolo & Vitale, nasce all'interno del Falcone Borsellino, uno scalo che nel 2025 ha superato i 9 milioni di passeggeri e che punta a raggiungere quota 10 milioni nel 2026. L'iniziativa mette in relazione due settori importanti per l'economia dell'isola, il turismo e l'agroalimentare, portando una selezione di vini siciliani in uno dei principali punti di accesso alla regione. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi.

L'inaugurazione del wine bar firmato Planeta all'aeroporto di Palermo

Un wine bar nell'aeroporto che punta a 10 milioni di passeggeri

L'apertura arriva in una fase di crescita del traffico aereo a Palermo. Nel 2025 l'aeroporto Falcone Borsellino ha registrato 9,2 milioni di passeggeri, il 3,4% in più rispetto all'anno precedente. A sostenere l'incremento è stato soprattutto il traffico internazionale, cresciuto dell'11,54%. Anche i dati comunicati per il 2026 indicano un andamento positivo: nei primi mesi dell'anno il traffico è aumentato del 5,5%, mentre ad agosto la crescita ha raggiunto il 22%. L'obiettivo dichiarato è arrivare a 10 milioni di passeggeri entro la fine del 2026.

Il nuovo Wine Bar firmato Planeta in collaborazione con Autogrill

Per Gesap, la società che gestisce lo scalo, il nuovo locale si inserisce nel programma di ampliamento e qualificazione dei servizi aeroportuali. L'idea è utilizzare anche gli spazi della ristorazione per offrire ai passeggeri un contatto con le produzioni regionali, sia prima della partenza sia al momento dell'arrivo. La presenza di un produttore vitivinicolo siciliano all'interno dell'aeroporto rappresenta inoltre un'occasione di visibilità presso un pubblico internazionale, in un contesto nel quale il tempo dedicato alla ristorazione è spesso limitato.

Dalle sette tenute Planeta ai vini biodinamici di Serra Ferdinandea

Il vino costituisce il centro dell'offerta. La carta comprende etichette provenienti dalle sette tenute della famiglia Planeta, tutte certificate biologiche, distribuite in differenti aree vitivinicole della Sicilia. La selezione consente di proporre al calice vini legati a territori e vitigni diversi, offrendo ai passeggeri un quadro della produzione dell'azienda, che da circa trent'anni opera in più zone dell'isola. Accanto alle etichette Planeta trovano posto i vini di Serra Ferdinandea, progetto avviato nel 2019 dalle famiglie Planeta e Oddo nella Sicilia occidentale. La tenuta, recentemente certificata Demeter, segue i principi dell'agricoltura biodinamica, con particolare attenzione alla gestione del vigneto e all'equilibrio dell'ambiente agricolo. La proposta comprende anche l'olio extravergine di oliva Planeta, prodotto nell'Oasi Capparrina di Menfi, proprietà della famiglia affacciata sul Mediterraneo. Il vino resta dunque il prodotto principale, ma viene affiancato da un'altra produzione agricola legata alla storia dell'azienda.

La proposta gastronomica affidata a Prezzemolo & Vitale

Per accompagnare i vini, il progetto coinvolge Prezzemolo & Vitale, impresa palermitana nata nel 1986 e attiva nella distribuzione alimentare. L'azienda conta oggi dieci punti vendita a Palermo e sei a Londra, un percorso di sviluppo che ha portato la realtà siciliana anche sul mercato britannico. La collaborazione riguarda la selezione di materie prime, ricette e prodotti riconducibili alla gastronomia dell'isola. L'obiettivo è costruire una proposta adatta alle esigenze della ristorazione aeroportuale, dove il consumo deve spesso conciliarsi con i tempi di viaggio, senza rinunciare al riferimento alle produzioni locali. Nel 2026 Giusy Vitale ha ricevuto la nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica, un riconoscimento che si inserisce nella storia imprenditoriale dell'azienda.

Planeta e Autogrill, una collaborazione per raccontare il territorio

Il Planeta Wine Bar nasce dalla collaborazione con Autogrill, coinvolta fin dalla progettazione del locale. La partnership mette insieme l'esperienza nella ristorazione destinata ai viaggiatori e quella di un'azienda vitivinicola presente in diversi territori della Sicilia. Per Planeta, l'apertura rappresenta un nuovo canale di incontro con i consumatori, distinto dalle visite in cantina e dalla distribuzione tradizionale. Il contesto aeroportuale consente infatti di raggiungere anche persone che potrebbero non aver avuto occasione di conoscere direttamente le aree di produzione.

La proposta gastronomica affidata a Prezzemolo & Vitale l bancone del nuovo Wine Bar di Planeta