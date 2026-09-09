CENA A 4 MANI
Le cucine di Valle d'Aosta e Alto Adige si incontrano nella stube del Gardena Grödnerhof
Il Ristorante 4 Sajons di Ortisei (Bz) ospita il 30 settembre una cena a 4 mani tra gli chef Niccolò De Riu e Carlo Alberto Tollin. Un percorso che unisce le due regioni settentrionali nella stube in legno
Mercoledì 30 settembre, il Ristorante 4 Sajons del Gardena Grödnerhof a Ortisei (Bz) ospita una cena a quattro mani dedicata alla grande cucina di montagna. Incontro centrale della serata è l'unione gastronomica tra due territori simbolici dell'arco alpino, la Valle d'Aosta e l'Alto Adige, interpretata da due firme della ristorazione d'altitudine appartenenti al circuito Relais & Châteaux.
I protagonisti dell'appuntamento sono Niccolò De Riu, executive chef del Relais & Châteaux Hotel Bellevue di Cogne (Ao), e Carlo Alberto Tollin, chef del Relais & Châteaux Gardena Grödnerhof di Ortisei. Il percorso culinario si snoda attraverso l'impiego di materie prime locali, botaniche alpine ed estro contemporaneo, proponendo un dialogo tra profili di gusto distinti ma complementari.
Una location d'eccezione nella stube tirolese di Ortisei
La serata trova il suo scenario naturale nella stube tirolese del 4 Sajons, ambiente interamente rivestito in legno che richiama la dimensione più autentica dell'ospitalità dolomitica. In questo contesto intimo, la cura del servizio si affianca a una cucina focalizzata su stagionalità, erbe spontanee e ingredienti identitari delle Alpi.
Il menu della serata tra selvaggina, formaggi alpeggi e sapori d'altitudine
La proposta gastronomica valorizza le eccellenze dei rispettivi territori di provenienza con un susseguirsi di portate ideate dai due chef:
- Amuse-bouche: Cubo di cervo in civet, gel al vin brulé con cuore ai lamponi; Mini tacos alle nocciole Igp, trota di Lillaz e bernese alla Parietta; Crocchetta di formaggio Genussbunker, kombucha alle erbe alpine.
- Antipasto (Niccolò De Riu): Sedano rapa, grano saraceno, levistico, bleu d’Aoste e fungo acidulato.
- Primo piatto (Carlo Alberto Tollin): Cartellata di capriolo, mirtillo rosso, ginepro.
- Secondo piatto (Niccolò De Riu): Morbido di storione, Aka Miso, zafferano, coste, dashi con gnocco di ricotta e panino al vapore croccante.
- Dessert (Carlo Alberto Tollin): Torta di rose, papavero, noci, salsa alla cannella; Selezione di Petits Fours.
L'alta cucina alpina come racconto d'origine e territorio
L'evento al Ristorante 4 Sajons dimostra come il dialogo tra grandi strutture ricettive d'alta quota possa trasformarsi in una chiave di lettura contemporanea della montagna. Far incontrare la robustezza dei formaggi e delle carni da caccia con le note fermentate, le erbe officinali e il pesce d'acqua dolce restituisce un'immagine dinamica delle Alpi, capace di superare la rigidità delle ricette classiche per costruire un vocabolario del gusto condiviso e raffinato.
Il costo della serata è di 150 € a persona.