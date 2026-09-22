Filante arriva a Monza. La pizzeria al trancio fondata da Federico Delunas inaugurerà infatti il prossimo 7 ottobre in via Manfredo Camperio 7/9, dopo le aperture milanesi di corso Sempione e piazzale Susa. Il locale, già segnalato da Gambero Rosso e Identità Golose, porta in Brianza una proposta costruita attorno alla pizza in teglia: alta, soffice, croccante alla base e ricoperta di mozzarella.

Dopo Milano, la pizza al trancio di Filante arriva anche a Monza

L’impasto e la lavorazione

«Il nostro obiettivo è valorizzare la pizza al trancio, proponendo una pizza soffice cotta in teglia, croccante alla base e completamente ricoperta di mozzarella - ha ricordato per l’occasione Federico Delunas, fondatore di Filante. Un prodotto gustoso, leggero e genuino, da gustare in un ambiente giovane e conviviale». Il punto di partenza è una farina tipo 1 semi-integrale, scelta per il suo maggiore contenuto di fibre rispetto alle farine 00, insieme a un impasto ad alta idratazione. La lievitazione si sviluppa in tre fasi e supera le 24 ore, così da permettere all’impasto di maturare; la cottura in forno elettrico completa il lavoro con un risultato uniforme. È da qui che nasce la consistenza che distingue il trancio di Filante, soffice e alveolato ma con una base più croccante.

Federico Delunas, fondatore di Filante

Dal trancio ai gusti in menu

La teglia da 45 centimetri viene divisa in sei tranci nella versione normale oppure in quattro per chi sceglie una porzione più abbondante. La Margherita resta la più ordinata nei locali milanesi, ma nel menu trovano spazio anche la Filante, con pomodoro, doppia mozzarella e origano, e la Bufalotto, rifinita fuori cottura con mozzarella di bufala, olio Evo e basilico. Per chi cerca abbinamenti più ricchi ci sono la Giallorosso, con pomodorini rossi e gialli al forno, stracciatella e pesto di basilico homemade, e la Ribelle, dove la crema di ’nduja incontra cipolla rossa caramellata, stracciatella e taralli sbriciolati. Accanto alle pizze, il locale propone insalate e dolci fatti in casa, dal tiramisù al bicchiere alla New York cheesecake in più varianti.

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